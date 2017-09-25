Обыкновенная узбекская мать: дети за решеткой

Нури Каримова из Ташкента в видеоинтервью Ц-1 рассказывает о борьбе за сына, остающегося в узбекской тюрьме за «религиозный экстремизм», а двоих других ее детей неволя уже убила…

История Нури Каримовой типична для десятков тысяч семей в Узбекистане.

С начала 90-х годов в стране шла борьбе с религиозным экстремизмом: кого угодно хватали и бросали за решетку лишь за малейшее подозрение в симпатиях к исламскому учению, а иногда и совсем без повода.

Власть, расправившись со светской оппозицией, видела главных оппонентов в «политическом исламе» и пыталась уничтожать любые намеки на независимую религиозную деятельность.

Особый виток эта кампания получила после взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года, в организации которых власть обвинила исламских экстремистов, а затем развернула в стране полномасштабные репрессии.

Но расправы и несправедливые приговоры привели Узбекистан к другой трагедии – восстанию в Андижане 13 мая 2005 года. Власть утопила Андижан в крови и на корню загасила народное недовольство, но обрекла страну на международную изоляцию.

Сегодня новая власть Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым готовит программу по реабилитации людей, находящихся порой почти по 20 лет в заключении за религиозный экстремизм. Жительница Ташкента Нури Каримова хочет быть одной из тех, кого эти изменения коснутся.

Два ее сына были арестованы в 1999 и 2005 годах. Оба витка репрессий не обошли ее семью.

В интервью Ц-1 она рассказывает (на узбекском языке), как в ноябре 1999 года был арестован ее сын Абдужалил Каримов, а в июне 2000-го осужден на 17 лет лишения свободы, будучи признанным судом виновным по статье 159 Уголовного кодекса РУз – «Посягательство на конституционный строй».

В ноябре 2016 года Абдужалил должен был выйти на свободу, но, когда до освобождения оставалось три месяца, по обвинению в нарушении правил внутреннего распорядка его срок заключения был продлен на 3 года и 5 дней.

Весной 2017-го его привезли в больницу-колонию в Ташкенте (сангород), где провели операцию, а затем перевезли и бросили в городской больнице. Было очевидно, что он умирает. Мужчина превратился в живой скелет. Родные забрали его домой, но спустя месяц он скончался на 54-м году жизни.

Через два месяца после этого на семью Каримовых свалилось еще одно горе.

Домой из того же сангорода привезли тело 67-летнего Шорасула Шорахимова, зятя Каримовых (мужа дочери Нури Каримовой), отца шестерых детей, находившегося на тот момент в заключении 12 лет.

Теперь в местах лишения свободы Узбекистана у женщины остался один сын – 49-летний Абдухалил Каримов, отец троих детей. В 2005 году он был признан виновным по статье 159 и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В 2010-м, накануне выхода на свободу, ему добавили еще 3 года заключения. В ноябре 2013 года ему снова увеличили срок заключения, в этот раз на 4 года и 10 дней.

Мать надеется, что Абдухалил выйдет на свободу в ноябре этого года, но боится, что и его может постигнуть участь старшего сына.