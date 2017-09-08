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    Не триумфальное возвращение Human Rights Watch в Узбекистан

    Встреча гражданских активистов Узбекистана с представителями Human Rights Watch в Ташкенте обнаружила брешь и недоверие, сформировавшееся между ними за последние годы.

    Стив Свердлов - представитель HRW в Центральной Азии; скриншот Ц-1
    Стив Свердлов — представитель HRW в Центральной Азии; скриншот Ц-1

    Международное сообщество долгие годы добивалось возвращения в Узбекистан авторитетной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), чья деятельность в стране была прекращена по решению Верховного суда в 2011 году, но их прибытие 2 сентября в Ташкент не вызвало большого энтузиазма.

    Накануне в посольстве США в Узбекистане состоялась встреча директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона и руководителя ее Центрально-Азиатского отделения Стива Свердлова с представителями гражданского общества страны.

    По словам Васили Иноятовой, руководителя общества «Эзгулик», на встречу она пришла с критическим настроем.

    По ее мнению, нынешние представители HRW не демонстрируют и доли того, как ранее работали в Узбекистане их предшественники, они не только не помогают, но и норовят сунуть палки в колеса.

    Правозащитница рассказала на встрече, что она обращалась к HRW с просьбой поддержать визиты ее организации в тюрьмы, где содержатся политзаключенные страны, но в ответ не услышала ничего.

    Зато на расположенном в Москве сайте «Фергана» появилась заметка, ставившая под сомнение мотивы и причины посещения тюрем Иноятовой, но и тут представители HRW не среагировали, хотя должны были понимать, что значит визит коллеги для человека, годами находящего в изоляции.

    Важнейшие события в области прав человека в Узбекистане, даже гибель активистов в местах лишения свободы, проходили мимо внимания Свердлова, его заявления и пресс-релизы о положении с правами человека в Узбекистане можно пересчитать на пальцах одной руки, говорили местные активисты.

    На конференции «Негосударственные организации и стратегия развития» в Ташкенте; фото: Ц-1
    На конференции «Негосударственные организации и стратегия развития» в Ташкенте; фото: Ц-1

    Член оппозиции и активистка Дилором Исхакова с горечью высказалась о смерти активиста Нуриддина Джуманиязова в заключении. Оказывается, он умер в тюрьме от туберкулеза в декабре 2016 года, а его коллеги узнали об этом лишь в июне текущего года.

    Эта смерть, по словам Исхаковой, обнаружила, в каком плачевном состоянии находится связь с политзаключенными и их семьями. Большинство из них брошено и забыто.

    По ее мнению, во многом все произошло и от того, что такие международные организации, как HRW, оставили политзаключенных в стране без внимания и помощи.

    В интервью Ц-1 активисты высказались, что HRW, одна из наиболее авторитетных и профессиональных организаций в мире, должна пересмотреть свою работу в стране, а также подумать о поиске нового представителя для Центральной Азии.

    Иначе вес и роль данной правозащитной организации так и останутся на том жалком уровне, на каком находятся сегодня. Тут напрашивается вопрос: стоило ли всему миру городить огород, когда гора родила мышь?..

    Источник:Ц-1
    Темы: Human Rights Watch, Права человека, Права человека в Узбекистане
    Теги: Human Rights Watch Steve Swerdlow права человека в Узбекистане Стив Свердлов Узбекистан
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