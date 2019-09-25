Плохо. Узбекистан не подчинился Совету по правам человека ООН

Сегодня, 25 сентября, истекает срок, установленный Советом по правам человека ООН о выплате компенсации Салиджону Абдурахманову за произвольное осуждение, как специально Ташкент принимает противоположное решение.

Сегодняшний день, 25 сентября, можно было ожидать с надеждой и волнением всему Узбекистану, ведь принятое и озвученное в этот день решение должно было окончательно утвердить вектор развития страны.

Вектор тем не менее был определен. Но он показывает в нехорошую сторону, в ту самую, от которой миллионы граждан Узбекистана надеялись уйти и убежать как можно дальше.

Власть в Ташкенте сегодня красноречиво утверждает, что намерена сохранить в стране прежнюю систему, а именно – диктаторское правление в отсутствие разделения ветвей власти, политических свобод и прав человека.

Интеграция в мировое сообщество, по задумке Ташкента, будет проходить лишь в сфере торговли и распределения природных ресурсов.

В отношении же внутренней политики страна по-прежнему будет игнорировать свое законодательство и международные обязательства, так как их выполнение могло бы стать началом либерализации, значит, и потери верхушкой контроля над обществом, а в дальнейшей перспективе – власти.

Сохранение статус-кво, незыблемости диктаторской системы, построенной в Узбекистане первым президентом Исламом Каримовым, – главная прерогатива и, похоже, условие правления нового лидера – Шавката Мирзиёева.

Желай Мирзиёев чего-то другого, трех лет, прошедших со дня прихода его к власти, хватило бы сполна. По крайней мере для начала признания очевидного произвола, творившегося в стране, и проявления уважения к такому международному институту, как ООН.

Ташкент проигнорировал решение и требование Совета по правам человека ООН, принятое 29 марта текущего года.

В этом решении Совет утвердил, что Узбекистан подверг произвольному аресту и заключению в неволю журналиста из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманова, лишив его права на справедливый суд, а ранее – на свободу слова и профессиональную деятельность.

Журналист, работавший на издание Uznews.net, в 2008 году был осужден на десять лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению о хранении и попытке продажи наркотиков в особо крупном размере. Он вышел на свободу осенью 2017 года после смерти Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева.

Согласно решению Совета по правам человека ООН, Ташкент в 180-дневный срок должен был выплатить Салиджону компенсацию за произвольное осуждение, а также принять меры, чтобы подобное беззаконие более не имело места.

В указанное ООН время Верховный суд Узбекистана имел возможность рассмотреть надзорную жалобу журналиста о реабилитации.

Слушания коллегией Верховного суда были назначены на 23 сентября, и Абдурахманов надеялся, что вдруг Ташкент захочет уложиться «с правильным решением» к сроку, установленному ООН.

Но слушания, которые прошли в формате видеоконференции, за полчаса установили: «Приговор оставить без изменений, надзорную жалобу не удовлетворить…»

Понимает ли Верховный суд Узбекистана, кому он на самом деле вынес приговор?

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1