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    Победу узбекистанских футболистов оценили дороже жизни мигрантов

    Во сколько раз подарки молодежной сборной Узбекистана по футболу за победу в чемпионате Азии стоят дороже компенсации семьям сгоревших в Казахстане трудовых мигрантов?

    Молодежная сборная по футболу РУз - чемпион Азии; Футбольная ассоциация Узбекистана
    Молодежная сборная по футболу РУз — чемпион Азии; Футбольная ассоциация Узбекистана

    Молодежная сборная Узбекистана по футболу в ночь на 29 января триумфально возвратилась из Китая в Узбекистан после победы в чемпионате Азии – U-23. Это первая победа страны в данном турнире.

    В аэропорту Ташкента футболистов помимо родственников, представителей Национального олимпийского комитета и Футбольной ассоциации встречал и премьер-министр страны Абдулла Арипов.

    Премьер-министр РУз Абдулла Арипов; Футбольная ассоциация Узбекистана
    Премьер-министр РУз Абдулла Арипов; Футбольная ассоциация Узбекистана

    Как сообщают местные СМИ, для чемпионов подготовили два двухэтажных автобуса, на которых было написано: «Мы вами гордимся!», «Узбекистан – чемпион Азии!».

    А главное – их ждали подарки от президента Шавката Мирзиёева: каждый из 22 футболистов получил машину Chevrolet Malibu белого цвета, а четыре тренера – черного. На машинах было написано на узбекском языке: «Президентский подарок».

    "Президентский подарок"; Футбольная ассоциация Узбекистана
    «Президентский подарок»; Футбольная ассоциация Узбекистана

    26 машин, каждая стоимостью 29 тысяч долларов, оперативно предоставил крупнейший городской автосалон Driver’s village. Что примечательно: на складе автосалона автомобилей этой марки нет.

    В колл-центре Driver’s village Ц-1 заявили, что договоров на Chevrolet Malibu нет. Якобы таких моделей в 2017 году было выпущено 963 единицы. Оператор предложил встать в очередь на автомобиль на сайте Chevrolet.uz, но сроки поставки назвать затруднился.

    В социальных сетях узбекистанцы сообщают, что ожидают своей очереди на получение договора на Chevrolet Malibu от шести месяцев до года, а то и больше.

    Получается, что молодым футболистам, чей возраст не превышает 23 лет, за победу на чемпионате по футболу в Китае государство вручило почти в 50 раз больше, нежели семьям трудовых мигрантов, погибших в автокатастрофе на западе Казахстана.

    18 января 52 узбекистанца заживо сгорели в автобусе на трассе Шымкент – Самара. Они направлялись на работу в Казань (Россия). Семьям погибших мигрантов государство выделило по пять млн сумов (625 долларов).

    Но затем началось линчевание. Большинство жертв страшной трагедии были родом из Наманганской области Узбекистана, и уже скоро они подверглись критике на местном телевидении.

    Наманганский канал Taraqqiyot представил их безответственными и легкомысленными людьми, без причины отправившимися «за длинным рублем» в Россию. Их плачущие родные были вынуждены оправдываться, объясняя, почему их дети поехали на заработки и погибли.

    Турсунбай Мадрахимов потерял при пожаре автобуса двух сыновей; скриншот
    Турсунбай Мадрахимов потерял при пожаре автобуса двух сыновей; скриншот

    Более откровенен был хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев. В автобусе сгорели 16 жителей Ташлакского района Ферганской области. Их Ганиев назвал «поганцами», которые опозорили его регион.

    С особой яростью он говорил, что теперь придется собирать по 5 млн сумов их семьям. И пригрозил, что никого из Ташлакского района не отправит в хадж.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан, Футбол
    Теги: сборная Узбекистана по футболу трудовые мигранты из Узбекистана Узбекистан футбол
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