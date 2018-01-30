Победу узбекистанских футболистов оценили дороже жизни мигрантов

Во сколько раз подарки молодежной сборной Узбекистана по футболу за победу в чемпионате Азии стоят дороже компенсации семьям сгоревших в Казахстане трудовых мигрантов?

Молодежная сборная Узбекистана по футболу в ночь на 29 января триумфально возвратилась из Китая в Узбекистан после победы в чемпионате Азии – U-23. Это первая победа страны в данном турнире.

В аэропорту Ташкента футболистов помимо родственников, представителей Национального олимпийского комитета и Футбольной ассоциации встречал и премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Как сообщают местные СМИ, для чемпионов подготовили два двухэтажных автобуса, на которых было написано: «Мы вами гордимся!», «Узбекистан – чемпион Азии!».

А главное – их ждали подарки от президента Шавката Мирзиёева: каждый из 22 футболистов получил машину Chevrolet Malibu белого цвета, а четыре тренера – черного. На машинах было написано на узбекском языке: «Президентский подарок».

26 машин, каждая стоимостью 29 тысяч долларов, оперативно предоставил крупнейший городской автосалон Driver’s village. Что примечательно: на складе автосалона автомобилей этой марки нет.

В колл-центре Driver’s village Ц-1 заявили, что договоров на Chevrolet Malibu нет. Якобы таких моделей в 2017 году было выпущено 963 единицы. Оператор предложил встать в очередь на автомобиль на сайте Chevrolet.uz, но сроки поставки назвать затруднился.

В социальных сетях узбекистанцы сообщают, что ожидают своей очереди на получение договора на Chevrolet Malibu от шести месяцев до года, а то и больше.

Получается, что молодым футболистам, чей возраст не превышает 23 лет, за победу на чемпионате по футболу в Китае государство вручило почти в 50 раз больше, нежели семьям трудовых мигрантов, погибших в автокатастрофе на западе Казахстана.

18 января 52 узбекистанца заживо сгорели в автобусе на трассе Шымкент – Самара. Они направлялись на работу в Казань (Россия). Семьям погибших мигрантов государство выделило по пять млн сумов (625 долларов).

Но затем началось линчевание. Большинство жертв страшной трагедии были родом из Наманганской области Узбекистана, и уже скоро они подверглись критике на местном телевидении.

Наманганский канал Taraqqiyot представил их безответственными и легкомысленными людьми, без причины отправившимися «за длинным рублем» в Россию. Их плачущие родные были вынуждены оправдываться, объясняя, почему их дети поехали на заработки и погибли.

Более откровенен был хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев. В автобусе сгорели 16 жителей Ташлакского района Ферганской области. Их Ганиев назвал «поганцами», которые опозорили его регион.

С особой яростью он говорил, что теперь придется собирать по 5 млн сумов их семьям. И пригрозил, что никого из Ташлакского района не отправит в хадж.