Права собственников жилья в РУз: никаких прав и унижения

Представитель компании «Новастрой» в Джизаке снимает с себя ответственность за мизерную компенсацию семье после сноса дома и выделения участка на окраине без подведенных коммуникаций.

Сотрудник компании «Новастрой» по имени Умид отказался назвать свою фамилию. Но он быстро понимает, о каком деле идет речь, – о жительнице Джизака Ферузе Норкузиевой, продолжающей бороться за равноценную компенсацию взамен снесенного дома.

13 июня этого года по решению хокимията Джизака, решившего в центре города воздвигнуть современные многоэтажные дома, семья Норкузиевых лишилась шестикомнатного дома площадью 270 км м, располагавшегося на участке в 12 соток.

Привлеченная властями оценочная комиссия постановила выплатить семье компенсацию в 82 млн сумов (10 тысяч долларов США), а также выделила участок земли на окраине города под строительство без подведенных коммуникаций: там нет не только газа и воды, но даже электричества.

Умид из компании «Новастрой», подрядчик, который по заказу хокимията уже строит новые дома на улице Навои в Джизаке, где раньше стоял дом Норкузиевых, в интервью Ц-1 утверждает, что компенсацию этой семье определила экспертная группа оценщиков недвижимости, имеющая лицензию в Минюсте Узбекистана.

«Мы лишь подрядчики, заказчик – хокимият, компенсацию им уже выплатили», – заявляет Умид.

На вопрос: «Как строитель вы могли бы построить равноценный снесенному дом за 10 тысяч долларов?» – Умид сначала молчит, а затем бросает трубку, заявив, что ему больше нечего сказать.

Феруза Норкузиева, в свою очередь, ссылается на законы Узбекистана, которые гарантируют права собственника: то есть при сносе недвижимости он сам вправе определить ее стоимость и претендовать на равноценную компенсацию.

«Пусть нам дадут квартиру в центре города, пусть не шестикомнатную, но четырехкомнатную, мы остались на улице…» – рассказывает женщина.

По словам Норкузиевой, ее семья – одна из многих, с кем так обошлись джизакские власти и коммерческие компании. Одним из ее соседей вместо двух домов, где проживали две семьи из более 10 человек, дали 100 млн сумов (12,5 тысячи долларов), в другой семье начался кризис, дошло до насилия – пара на грани развода.

«Почему кто-то может по собственной прихоти лишить тебя дома, выгнать на улицу, сломать жизнь, причем без единого последствия, почему это у нас происходит?» – вопрошает Феруза.

Когда строители ломали дом Норкузиевой, женщина пыталась защищать его и даже забралась на крышу, она кричала и билась, но от стен дома ее оттаскивали сотрудники милиции.

«Мне так стыдно перед детьми, – рассказывала женщина. – Они видели унижения матери и наше полное бесправие. Разве так можно поступать с молодыми людьми, ломать их веру в справедливость и закон?»