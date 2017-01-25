Правозащитники требуют расследования смерти в милиции Сурхандарьи

«Клуб пламенных сердец» призвал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева расследовать смерть предпринимателя во время двухчасового ареста в Джаркургане.

«Мы призываем вас взять под личный контроль проведение повторной медицинской экспертизы трупа, выявление и привлечение к уголовной ответственности всех официальных лиц, имеющих отношение к этому делу», – говорится в обращении правозащитного «Клуба пламенных сердец» к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Заявление Клуба также поддержал ряд других правозащитных организаций, созданных узбекистанскими активистами, проживающими за рубежом, в том числе Координационный совет гражданского общества «Альтернативный Узбекистан», инициативная группа «За жизнь без пыток», Комитет защиты прав заключенных.

Два часа под арестом

Трагедия, к которой пытаются привлечь внимание узбекского лидера правозащитники, произошла 20 января в центре Джаркурганского района южной Сурхандарьинской области Узбекистана.

Вечером того дня, около 20 часов, сотрудники милиции Джаркурганского района задержали 33-летнего предпринимателя Муродилло Омонова и доставили его в отделение для оформления документов на привлечение к административной ответственности.

По словам матери задержанного мужчины Каромат Кодировой, ее сына обвиняли в том, что он был за рулем в состоянии небольшого алкогольного опьянения, на самом деле он возвращался со свадьбы.

Через два часа тело предпринимателя находилось в морге. Его матери объявили, что он неожиданно умер от инфаркта.

Безутешная мать убеждена, что ее сына убили под пытками. Она говорит, что на его теле были следы побоев, над правой бровью зашитая рана, окровавленная рана покрывала затылок.

Женщине не дали возможности добиться независимой судмедэкспертизы, она требовала приезда экспертов-медиков из Термеза, столицы Сурхандарьинской области, но ей приказали провести немедленное захоронение сына. 21 января он был предан земле.

Первый труп при Мирзиёеве

По словам Мутабар Таджибаевой, руководителя «Клуба пламенных сердец», смерть предпринимателя в Сурхандарье – первое убийство под пытками в застенках узбекской милиции, за которое теперь уже несет ответственность президент Мирзиёев.

«Это первый труп при президентстве Мирзиёева, который может стать началом борьбы с пытками в узбекской милиции, или же новый президент начнет отсчет своих трупов», – сказала Таджибаева.

Во время правления предшественника Мирзиёева президента Ислама Каримова, возглавлявшего страну на протяжении 27 лет, с 1989 по 2016 год, пытки в Узбекистане приобрели «массовый и систематический» характер, заявил еще в 2003 году Специальный докладчик ООН по пыткам Тео ван Бовен.

Сам Каримов отказывался даже осудить пытки, а однажды на вопрос журналиста с ухмылкой ответил: «Везде пытают, назовите мне страну, где не пытают».

Доступность пыток, возведенных в государственную политику, развязала руки правоохранительных органов, коррумпировала и разложила их.

Милиция и прокуратура, а также Служба национальной безопасности не трудились найти доказательства вины подозреваемого – пытки выполняли всю работу, под их действиями давали признательные показания почти все.

Пытки, применяемые против задержанных, включали не только битье и избиение, но вырывание ногтей, удушения, изнасилования, поджигание половых органов, обливание кипятком. И им подвергался практически каждый, оказавшийся в руках узбекских силовиков.

Остановить пытки

В обращении правозащитников президенту Мирзиёеву говорится, что он не раз выступал в защиту предпринимателей, за диалог с народом. Свежий случай смерти в Сурхандарьинской милиции – это шанс доказать, что его слова не расходятся с делом.

«Если Вы обяжете убийц Муродилло Омонова ответить перед законом, вы войдете в историю Узбекистана как президент, остановивший пытки», – написали правозащитники Мирзиёеву.

Они призвали его не верить заверениям, что предприниматель умер от инфаркта, а привлечь независимых экспертов, даже международных, чтобы на самом деле честно и беспристрастно изучить обстоятельства этой смерти, а затем принять справедливое решение.

Смерть предпринимателя Омонова стала в какой-то степени апогеем долгой борьбы, которую вела его мать и вся семья с местными властями, пытавшимися на протяжении многих лет свести на нет их предпринимательскую деятельность в Джаркургане.