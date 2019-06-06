Радио «Свобода» – о ситуации с Узбекской службой и своих стандартах

Офис «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в Вашингтоне утверждает, что придерживается высоких профессиональных стандартов даже при работе в авторитарных странах.

Более двух недель потребовалось офису «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) в Вашингтоне, чтобы прокомментировать ситуацию со своей Узбекской службой, чьи стандарты и методы работы впервые в истории вызвали публичную отповедь со стороны Администрации президента РУз.

В своем ответе на запрос Ц-1 Мартинс Званерс (Martins Zvaners), заместитель директора RFE/RL по связям с общественностью и СМИ, заявил, что его компания работает «в одних из самых закрытых странах мира для предоставления аудиториям, страдающим от отсутствия свободной прессы, точную и независимую информацию».

«Мы устанавливаем для наших журналистов высочайшие профессиональные стандарты – даже если власти в странах, где мы работаем, вопиющим образом нарушают международные конвенции и нормы», – заявил Званерс.

Что касается вопросов о работе журналистов Узбекской службы, то Званерс отказался на них отвечать, заявив следующее: «Согласно нашей политике мы не комментируем вопросы, касающиеся внутреннего персонала».

Вопросы Ц-1 как раз касались того, что журналисты Узбекской службы «Свободы» нарушают базовые стандарты и основы профессиональной этики. И никакие «высочайшие профессиональные стандарты» в их работе не присутствуют.

В этой связи ответ Званерса напомнил поговорку: «Ты ему про Фому, он тебе про Ерёму».

В мае текущего года информационные сайты в Узбекистане распространили аудиозаписи без уточнения времени, когда они были сделаны, и обстоятельств их передачи в СМИ, на которых были запечатлены методы работы журналистов радио «Озодлик».

Его ключевые журналисты – братья Шухрат и Хурмат Бабаджановы были запечатлены звонящими в Узбекистан для получения малозначащей информации, но представляющимися для этого сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана – наследницы СНБ и КГБ.

Очевидно, что журналисты «свободного радио» использовали устрашающую репутацию СГБ, виновной в репрессиях и гибели миллионов людей со времен СССР. И обман срабатывал: на их вопросы безропотно отвечали даже сотрудники узбекистанской милиции.

После выхода в свет этих записей беспрецедентным образом ситуацию прокомментировал директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз Комил Алламжонов.

20 мая он созвал заседание в агентстве, на котором подверг работу «Озодлика» гневной отповеди, что методы его работы идут вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики.

«Вызывает вопросы однобокая и предвзятая редакционная политика «Озодлика», ориентированная во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что в конечном итоге вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию, – говорил Алламжонов. – Одновременно удивляют намеренная политизация социальных и бытовых вопросов, факты обманного сбора информации, фальсификация аудиозаписей и т. д.».

Активисты гражданского общества Узбекистана считают, что урок не пошел на пользу «Озодлику». Радио продолжает выполнять роль пропагандиста, а не источника независимой информации.

В ходе визита 27–28 мая в Узбекистан президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера радио «Озодлик» посвятило два материала заявлению правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), критиковавшей Ташкент и призывавшей его к дальнейшему реформированию страны.

При этом сама Human Rights Watch уже второй месяц молчит по поводу разоблачения фальсификации источника при освещении положения с правами человека в Узбекистане.

В 2016 году HRW и партнеры ложно выдали рентгенолога из Азербайджана за судмедэксперта, когда писали о смерти в СИЗО СНБ Бухарской области предпринимателя Ильхома Ибодова. Он погиб под арестом в сентябре 2015 года.

Радио «Озодлик» не спрашивает у HRW о рентгенологе, что обязано было бы сделать любое независимое издание, ставящее одну цель: передать своей аудитории точную и честную информацию.

Умалчивание одной информации, а перевод внимания людей на другое событие – это и есть высочайший стандарт пропаганды.