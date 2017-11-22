Рейд на рынке Ташкента напомнил каримовские времена

Разбросанный и затоптанный товар, люди с вывернутыми руками в автобусе, плачущий ребенок – так в Ташкенте расправлялись с незаконной рыночной торговлей.

На рынке «Ширин» Мирзо-Улугбекского района столицы в минувшую пятницу сотрудники МВД вместе с налоговой инспекцией провели операцию по выявлению и захвату лиц, осуществляющих незаконную торговлю сельхозпродукцией, сообщает Правозащитный альянс Узбекистана (ПАУ).

Дехкане, приехавшие из пригородных поселков, были возмущены грубостью и бесцеремонностью представителей власти.

Как рассказывает лидер ПАУ Елена Урлаева, ставшая свидетелем действий правоохранительных органов, милиция затолкала в автобус даже женщину с маленьким ребенком, работавшую на рынке.

Маму с вывернутой рукой повезли в сторону Мирзо-Улугбекского РУВД (районное управление внутренних дел). А семилетний мальчик, который сообщил, что его маму зовут Манзура Бакиева, остался на рынке захлебываться слезами. Там его потом утешали другие торгующие.

«В этот же день на рынке творилось что-то невообразимое. Везде валялись фрукты, разбитые милицейскими ботинками», – говорит Урлаева.

В месте, где торгуют бахчевыми культурами, стояло сразу два милицейских автобуса. Как рассказали правозащитнице продавцы, в один из них милиционеры затолкали около 20 торговцев.

Сколько людей было во втором, никто не знал, потому что, когда началась милицейская «операция», многие торговцы убежали внутрь микрорайона ТТЗ-2, бросив свой товар.

Как удалось узнать правозащитнице, обычно конфискованные фрукты и овощи во время подобных «операций» доставляют в оперативный пункт милиции № 99, куда они потом деваются, никто не знает.

По словам Урлаевой торговцы жаловались, что ко многим их коллегам милиция применяла грубую физическую силу, проще говоря, избивала.

«Не знаю, почему наши власти так ополчились на торговцев? Обычно дехкане хотят продать не целый грузовик продуктов, а всего лишь тазик или ведро яблок. За что их за это наказывать?» – говорит Урлаева.

В качестве примера правозащитница приводит Японию, где мелкая торговля не пресекается, а наоборот, поощряется, причем с нее не берут никакой налог.

А затем добавляет, что в Узбекистане мало что меняется даже со сменой власти. Во времена первого президента Ислама Каримова такие рейды на рынках были «в норме», очевидно, что эта «норма» сохраняется.