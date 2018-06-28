Шавкат Мирзиёев раскритиковал реализацию программы «Обод махалля»

Президент РУз Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном реализации программ по благоустройству дворов и махаллей в республике, отругал чиновников за безынициативность и медлительность.

«До каких пор руководители хокимиятов и ответственных ведомств будут ждать поручения сверху, когда же они по собственной инициативе начнут устранять проблемы и недостатки? К сожалению, я до сих пор не могу получить дельного ответа на свой вопрос», – сказал глава государства на видеоселекторном совещании, прошедшем 27 июня в Ташкенте.

Мирзиёев заявил, что проектам «Обод кишлак» («Благоустроенное село») и «Обод махалля» («Благоустроенная махалля») уделяется особое внимание, и государство должно работать «сообща с народом, под четким контролем общественности».

Ранее Ц-1 писал, что столичные жители выступили против «насильственных методов» реализации программы «Обод махалля».