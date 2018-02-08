Следователи СНБ Узбекистана ответят за пытки журналиста?

По данным ИГНПУ, двое следователей СНБ Узбекистана стали объектом расследования за пытки в отношении арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) со ссылкой на достоверный источник сообщила о ключевом повороте в деле журналиста Бобомурода Абдуллаева, с сентября 2017 года находящегося под арестом в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) РУз.

В сообщении говорится, что старший следователь следственного управления СНБ подполковник юстиции Нодирбек Туракулов и следователь группы следственного управления СНБ РУз майор юстиции Александр Веселов отстранены от дела Абдуллаева.

Уголовное дело в отношении журналиста приостановлено, ведется расследование по фактам незаконного задержания, применения жестоких пыток в отношении Абдуллаева при проведении следствия и фальсификации уголовного дела.

Расследование проводит группа следователей Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, утверждает ИГНПУ.

Правозащитная группа предполагают, что в случае подтверждения вины следователей СНБ они будут арестованы и предстанут перед судом. Пока же все члены бывшей следственной группы СНБ по делу Абдуллаева находятся под подпиской о невыезде.

В интервью Ц-1 руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов сказал, что в судьбе Абдуллаева, скорее всего, произойдут радикальные перемены: или назначат новых следователей, которые возобновят расследование, или журналист будет отпущен на свободу, поскольку дело разваливается.

«Все эти перемены я связываю с отставкой главы СНБ Рустама Иноятова и кадровыми перестановками в СНБ», – говорит Икрамов.

43-летнего независимого журналиста Абдуллаева обвиняют по одной из самых тяжких политических статей Уголовного кодекса страны: 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз».

Как неоднократно писал Ц-1, из Бобомурода пытаются выбить признание в том, что с 2011 года он писал материалы под псевдонимом Усман Хакназаров.

Под этим именем на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ) зачастую публиковались клеветнические материалы, призывавшие к смене власти в Узбекистане. По версии обвинения, в целом Абдуллаев и группа лиц готовили госпереворот под названием «Жатва».

Жаловался на пытки

О пытках в отношении журналиста сообщила его мать – Гавхаржон Мадаминова, которая была на свидании с сыном 10 января.

В видеообращении она говорит, что Абдуллаев не признает себя Усманом Хакназаровым и не писал клеветнических материалов, призывавших к свержению строя в Узбекистане и захвату власти.

По словам Гавхаржон, Бобомурод выглядит очень плохо: у него впали глаза, вены на руках вздулись, а вся спина – в синяках.