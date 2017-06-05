Смерть Джасура в Ташкенте… Когда активность прессы и граждан настораживает

СМИ Узбекистана провели бессонные выходные, разоблачая безнаказанное убийство учащегося колледжа в Ташкенте, а граждане вышли на митинг, заставив милицию работать, что происходит?

В минувшие выходные, 3–4 июня, онлайн-издания Узбекистана соревновались в злободневности и оперативности.

Опережая друг друга, они раскрывали подробности смерти 18-летнего юноши – Джасура Ибрагимова.

Как стало известно, молодой человек скончался 1 июня, не пережив группового избиения учащимися медицинского колледжа Ташкента имени Боровского, где он также учился, случившегося 3 мая.

Новость об этом разлетелась по социальным сетям 3 июня, мгновенно вызвав негодование тысяч пользователей. Оперативно была создана петиция, требовавшая справедливости в деле Джасура. 4 июня в парке Дружбы (бывший парк Бобура) в Ташкенте прошел митинг, собравший несколько сот человек.

В воскресенье (!) перед глазами общественности появились руководители прокуратуры, управления юстиции и ГУВД города Ташкента, рассказавшие на брифинге для прессы, что по делу о смерти Джасура возбуждено уголовное дело. Допрашиваются все подозреваемые учащиеся.

Отец главного подозреваемого – Ислама Тулаганова Абдужалил Расулов тоже появился перед прессой и рассказал свою версию событий, пытаясь как можно минимизировать участие сына в преступлении.

Сообщение о трагедии с Джасуром поступило на почтовый ящик Ц-1 примерно в 1 час ночи 4 июня.

Анонимный отправитель утверждал, что пересылает письмо матери Джасура, при этом в ее якобы сообщении, подробном и объемном – на более чем 1400 слов, не было ее имени и фамилии, а указанный контактный домашний телефон по сей день не отвечает на звонки.

В тексте, где подробно излагались кровавые детали инцидента, а также состояние здоровья парня, вызывали вопросы некоторые противоречия: описывая ранения сына (у него были разбиты колени и голова, все тело было в ссадинах), «мать» пишет, что он сумел самостоятельно добраться до дома и позвонить родителям.

И что до этого он получил первую медпомощь от сотрудников находившейся рядом стоматологической клиники, которые к тому же наблюдали, как семеро ребят избивали Джасура.

Почему медики не остановили драку, не вызвали милицию, а затем скорую помощь?

Лишь в конце этого сумбурного сообщения пишется, причем не «матерью», а отправителем, что Джасур умер 1 июня.

Но сообщение, на первый взгляд не вызывающее доверия, неожиданно находит огромный отклик в социальной сети. Поверив написанному, граждане Узбекистана мгновенно начинают требовать справедливости и даже выходят на митинг. В первый же день!

Пассивность и страх – отличительная характеристика граждан Узбекистана, а СМИ – не более чем пишущая прислуга властей – этот статус-кво не изменился в стране после смерти Ислама Каримова и избрания президентом Шавката Мирзиёева.

Смерть Джасура – далеко не первое событие, случившееся во время правления Мирзиёева, и которое могло бы стать для активных и сочувствующих граждан поводом реализовать свою позицию, а СМИ – продемонстрировать способность освещать злободневные и волнующие людей темы, но почему-то ранее этого не происходило.

Об убийстве 20 января в милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области 32-летнего предпринимателя Муродилло Омонова сообщал не анонимный источник в Сети, а правозащитник Сурат Икрамов.

Журналистский сайт Ц-1 далее взял на себя подробное освещение данного дела, и причин для сомнений в достоверности этого события ни у кого возникнуть не могло, но ни одно издание внутри Узбекистане не подхватило эту новость, даже базирующаяся в Москве «Фергана», теперь создающая группу и хэштэг по «разрешенной» теме «Джасур».

Не могло сообщение о гибели Омонова пройти мимо пользователей соцсетей. Но мы не видели перепостов и лайков, не говоря уже о сборе подписей с требованием справедливости Муродилло и его не таящейся ни от кого матери.

Нам могут возразить, мол, Муродилло был убит не учащимися колледжа, а сотрудниками милиции, в такое дело втягиваться страшно.

В таком случае, почему не вызвало никакого отклика убийство в ночь на 1 января в Кашкадарьинской области Йигитали Кучкарова, также избитого до смерти группой односельчан?

Вместо истинных виновников в суде Кашкадарьинской области судят доведенного пытками до глухоты Садриддина Хайдарова, за которого заступается даже отец жертвы, но и это дело проходит мимо «неравнодушных и активных» пользователей соцсетей и СМИ Узбекистана.

В смерти Джасура Ибрагимова не приходится сомневаться. Это огромная трагедия, и ее виновники должны быть наказаны.

Но гражданская активность и человеческое сочувствие, как и работа СМИ, не должны напоминать кампанию, начавшуюся по нажатию кем-то кнопки или команды «фас».