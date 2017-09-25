Сотрудник МВД Узбекистана заявляет о пытках в СНБ

В Ташкенте проходит суд над группой лиц, обвиняемых в торговле наркотиками, но главный подозреваемый – сотрудник милиции – говорит о невиновности и пытках в застенках СНБ.

Дело оперативного сотрудника Управления внутренних дел (УВД) Ташкента майора Санжарбека Зокирбекова и еще пяти граждан в эти рассматривает суд Сергелийского района города.

Согласно материалам дела оперативный сотрудник отдела по борьбе с наркотрафиком и наркоманией УВД города Ташкента Санжарбек Зокирбеков, вступив в преступный сговор с гражданами Ж. Талиповым, И. Исматовым, Ф. Исламовым и другими поставщиками наркотиков, руководил незаконным оборотом наркотических веществ.

Обвинение заявило в суде, что наркотики были изъяты и имеются в уголовном деле в качестве вещественных доказательств.

Но арестованный в этом году сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Зокирбеков заявил суду, что его признания были получены под пытками, а сам он не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотиков.

Как рассказала Ц-1 Васила Иноятова, руководитель общества прав человека «Эзгулик», принимающая участие на процессе, подсудимый заявил суду, что следователи СНБ подвергали его жестоким пыткам.

В частности он назвал сотрудника следственного отдела СНБ Собира Якубова и двух его коллег по имени Махмуд и Расул, которые раздевали его догола и заставляли ползать на коленях по цементному полу, избивали до потери сознания.

При этом они, угрожаяврачам, требовали, чтобы те быстро приводили жертву в чувства для продолжения избиений и пыток.

Адвокат офицера милиции Мутабар Хасанова в интервью Ц-1 сказала, что за этим уголовным делом стоят корыстные цели, поэтому в расследовании дела ее подзащитного, которое проводилось начальником следственного отдела управления СНБ города Ташкента подполковником Бахромом Каримовым, были допущены грубые нарушения процессуального закона.

«За борьбу за устранение процессуальных недостатков в уголовном деле Зокирбекова на нас усилилось давление, установлена слежка, – рассказывает адвокат. – Дошло до того, что следственные органы даже внесли в квалификационную комиссию Палаты адвокатов предложение о лишении защитников милиционера лицензии».

Адвоката и ее коллег попытались обвинить в религиозном экстремизме на том основании, что в месяц Рамадан они соблюдали пост.

По мнению адвоката, ее подзащитный стал жертвой конкуренции и соперничества, существующих между двумя силовыми органами Узбекистана – МВД и СНБ – в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Если обвинения, выдвигаемые против оперативного сотрудника УВД города Ташкента Зокирбекова и других граждан, подтвердятся, то им всем могут грозить длительные сроки лишения свободы.