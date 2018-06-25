Сотрудники Бухарского СГБ и «лохмачи» осуждены за убийство под пытками

Группа сотрудников управления СГБ в Бухарской области осуждены на сроки от 14 до 18 лет лишения свободы за смерть под пытками в 2015 году предпринимателя Ильхома Ибодова.

Высший военный суд Республики Узбекистан 22 июня вынес приговор в отношении группы теперь уже экс-сотрудников Бухарского областного управления Службы государственной безопасности (СГБ; бывшая Служба национальной безопасности – СНБ).

Как сообщил Ц-1 «Клуб пламенных сердец», они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РУз:

301 – «Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти», 235 – «Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

В частности были осуждены:

1. Бывший начальник управления СГБ по Бухарской области Рустам Азимов приговорен к 14 годам лишения свободы;

2. Заместитель начальника службы внутренней безопасности управления Азим Юнусов – к 18 годам;

3. Начальник отдела по борьбе с коррупцией управления Иномжон Марупов – к 16 годам;

4. Оперуполномоченный управления Умид Бобомуродов – к 18 годам;

5. Заместитель начальника Бухарского областного государственного налогового управления Ровшан Раджабов – к 16 годам;

6. «Лохмач» (активист исправительно-трудового учреждения) тюрьмы «Каравулбазар» в Бухаре Рустам Джумаев – к 18 годам;

7. «Лохмач» тюрьмы «Каравулбазар» в Бухаре Умид Иногамов – к 18 годам;

8. «Лохмач» тюрьмы «Каравулбазар» в Бухаре Джамшид Сафаров – к 18 годам;

9. «Лохмач» тюрьмы «Каравулбазар» в Бухаре Александр Иванов – к 18 годам лишения свободы;

10. Бывшему заместителю начальника патрульно-постовой службы УВД Бухарской области Азаму Камалову суд назначил штраф в 400-кратном размере минимальной заработной платы, он был освобожден в зале суда.

По приказу президента

Данное уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственной группой Генеральной прокуратуры Узбекистана по личному указанию президента Шавката Мирзиёева.

В начале этого года по время поездки в Бухарскую область Мирзиёев сказал о том, что ему известно и о деле братьев Ибодовых: один из них был убит под пытками в СНБ во время следствия, другой осужден.

«У меня в Бухаре есть очень много источников. Имеются и фотографии, показывающие, как без вины осуждали предпринимателей, как пытали их, – говорил президент. – Есть все фамилии следователей, которые делали это. Если пожелает Всевышний, будем живы и здоровы, придет время, и вы это увидите по телевизору. Я сделаю с ними то же самое. Почему? Потому что должна быть справедливость. Если нужно будет осудить на двадцать лет – будут осуждены на двадцать лет».

Как рассказывает Мутабар Таджибаева, бывший руководитель «Клуба пламенных сердец», предприниматели Ильхом и Рахим Ибодовы, работавшие на автомобильном рынке Бухары «Ситора», были арестованы СНБ 16 августа 2015 года.

Они были обвинены в нарушении правил торговли и валютных махинациях.

Смерть под пытками

Спустя месяц после ареста семья Ибодовых получила тело Ильхома. Родные не сомневались в том, что он был убит под пытками. На снятых ими снимках были запечатлены синяки, ушибы по всему телу мужчины, очевидным было то, что его пытали, засовывая иголки под ногти на ногах…

Смерть Ильхома при этом сошла с рук сотрудникам ведомства. А брат Рахим в том же году был приговорен к восьми годам лишения свободы – его признали виновным в «нарушении правил торговли или оказания услуг», «легализации доходов, полученных от преступной деятельности», «незаконном приобретении или сбыте валютных ценностей».

На суде Рахим рассказал, что его брата Ильхома пытали перед его глазами, но судья не обратил внимания на показания.

«Мы писали об этом очередном убийстве под пытками в подвале СНБ Узбекистана, – рассказывает Мутабар, – но этот случай по неизвестной причине не привлек внимания даже коллег из правозащитных организаций».

Значительные изменения в деле братьев Ибодовых стали происходить в начале этого года, после того как «Клуб пламенных сердец» 6 февраля написал письмо-заявление на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Неожиданно, спустя 10 дней, во время поездки в Бухарскую область глава государства заговорил о случае с братьями Ибодовыми, заявив, что виновные в убийстве предпринимателя понесут наказание.