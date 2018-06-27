Суд – за очередное принудительное лечение Елены Урлаевой

Сергелийский райсуд Ташкента по уголовным делам выступил за принудительное лечение правозащитницы Елены Урлаевой, несмотря на заключение врачей.

26 июня лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева получила письмо от председателя Ташкентского городского суда по уголовным делам Б. Исламова.

Благодаря этому письму она узнала, что 11 июня Сергелийский районный суд в Ташкенте отклонил ходатайство главврача психдиспансера № 2 столицы об освобождении Урлаевой от принудительного лечения.

Согласно решению суда, Урлаевой необходимо продолжить «принудительное амбулаторное лечение» в этой больнице.

Ответ Ташгорсуда был вызван обращением самой правозащитницы 8 июня в виртуальную приемную президента Узбекистана о привлечении к уголовной ответственности главврача поликлиники № 8 в Ташкенте, а также руководителей Сергелийского РУВД и суда.

Председатель Ташгорсуда Исламов пишет, что отклонил ее просьбу на том основании, что ранее решением суда правозащитница признана психически больной.

В интервью Ц-1 Урлаева отмечает, что теперь «не врачи распоряжаются больными, а судьи».

В последние два месяца Елена Урлаева почти ежедневно проводит пикеты, а иногда и стихийные митинги. К примеру, массовый протест 18 июня возле здания Сената РУз.

По словам Урлаевой, возможно, ее акции стали поводом для принятия такого решения.

Другой причиной могло стать то, что она уже несколько месяцев не посещает психиатрический диспансер.

«Если я раз в месяц не появлюсь там, врачи могут в любой момент приехать и забрать меня. И никто не сможет сопротивляться, потому что у них такой порядок», – говорит Елена.

Нет реабилитации от психушки

Правозащитница, являющаяся жертвой карательной психиатрии Узбекистана с 2001 года, с сожалением отмечает, что уже почти со всех политзаключенных сняли обвинения, а она до сих пор остается в «черном списке».

«Я думаю, что меня просто хотят убрать за чрезмерную активность. Скоро хлопковый сезон…» – говорит Урлаева.

В последний раз Елена подвергалась принудительному лечению весной 2017 года. Тогда она добилась освобождения из психиатрической больницы № 1 города Ташкента, объявив голодовку в стенах лечебницы. Вскоре врачи созвали срочный консилиум и пришли к выводу, что Урлаева здорова и в госпитализации не нуждается.

Впервые же в Ташкентскую психиатрическую больницу она была насильно помещена в 2001 году.

После выхода из психушки Урлаева продолжила бесстрашно выходить на пикеты. В итоге власти предпочли в судебном порядке признать ее недееспособной.

После чего правозащитницу помещали в психушку почти ежегодно: в 2002, 2005, 2012, 2015, 2016 и 2017 годах.