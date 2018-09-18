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    Талиб Якубов 25 сентября вылетает в Ташкент!

    Наиболее известный и весомый политэмигрант из Узбекистана – правозащитник Талиб Якубов через неделю вернется на родину после 11 лет, проведенных в изгнании.

    Талиб Якубов во Франции с невесткой и внучками; фото: Ziyo Nur - 2015 год
    Талиб Якубов во Франции с невесткой и внучками; фото: Ziyo Nur — 2015 год

    78-летний ветеран правозащитного движения, проживающий с семьей сына во французском городе Анже (запад Франции), готовится 25 сентября улететь в родной Узбекистан.

    «У меня одно чувство: быстрее бы наступило 26 сентября (самолет прилетит в Ташкент 26 сентября. – Прим. Ц-1), чтобы я смог обнять свою жену, детей и увидеть дом. Больше мне ничего в этой жизни не надо», – говорит правозащитник.

    На прошлой неделе Якубов получил в префектуре города Анже специальный бланк для возвращения на родину.

    В дорожном документе беженца, полученном Талибом-ака после предоставления ему убежища во Франции, было указано, что он имеет право путешествовать с ним по всему миру, за исключением Узбекистана.

    Французы дают добро…

    Именно в этот документ сотрудники посольства Узбекистана в Париже 19 августа поставили годовую визу.

    А затем ветерану правозащиты было сказано: для возвращения на родину ему нужно получить документ от французов, что запрет на въезд в Узбекистан в его отношении снят.

    По словам активиста, он хотел улететь в тот же день, когда получил на это разрешение французских властей, тем более что племянник активиста 22 сентября женит сына и на торжество соберутся все родственники.

    Но Якубова от поспешности отговорили сын и невестка: в ближайшие дни в Ташкент можно было лететь только с пересадкой и длительным ожиданием в транзитной зоне – они купили билет на прямой рейс из Парижа.

    Талиб Якубов страдает тяжелой формой сахарного диабета. Ветеран правозащитного движения признался Ц-1, что его проблемы со здоровьем прогрессируют и что хуже, чем сейчас, он не чувствовал себя никогда.

    Плов и парное молоко

    Встречать в аэропорту Талиба-ака будет вся родня, также приедут многочисленные друзья.

    «Я хочу быстрее попасть в Джизак. Там будет абсолютно другой уход за мной. Дома и стены помогают», – говорит Якубов.

    Ранее активист делился планами с Ц-1, что на следующий день по возвращении собирается пригласить всех на плов.

    Он смеется, что жена купила корову и собирается отпаивать его парным молоком.

    Каримовский указ о лишении гражданства должен быть отменен!

    Якубов рассказал Ц-1 и о других планах. Он хоть и человек в возрасте и с подорванным здоровьем, но вряд ли ограничится только сидением под тутовником в собственном дворе.

    «Я не в силах заниматься общественной работой, но после отдыха буду просить правозащитников помочь мне добиться отмены каримовского указа от 2014 года, по которому многие активисты были лишены гражданства и не имеют возможности вернуться в страну», – делится планами ветеран правозащиты.

    Талиб Якубов и сам был тайно лишен гражданства Республики Узбекистан по указу, подписанному первым президентом страны 16 июня 2014 года.

    Текст указа, по которому гражданства лишились многие другие активисты и журналисты страны, никогда не был предан огласке и не обсуждался в обществе.

    Основатель Общества по правам человека Узбекистана был вынужден выехать из страны в 2007 году, опасаясь преследований со стороны властей. Многие члены его организации к тому моменту были арестованы и осуждены.

    Развернувшееся давление и репрессии против гражданского общества Узбекистана были связаны с последствиями Андижанской бойни 13 мая 2005 года. В тот день были расстреляны сотни людей, включая женщин и детей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Возвращение диссидентов в Узбекистан, Возвращение диссидентов Узбекистана
    Теги: права человека в Узбекистане Талиб Якубов Узбекистан
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