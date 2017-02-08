Ташгорсуд вынес протест в дело о «валютном конфликте»

Надзорная комиссия Ташгорсуда опротестовала осуждение на 15 лет Джахангира Насырова, ставшего свидетелем «разборки» во время покупки валюты в узбекской столице.

Протест комиссии Ташкентского городского суда по уголовным делам вынесен в порядке надзора и на сегодняшний день находится «в стадии рассмотрения».

Примечательно, что председатель Ташгорсуда Марат Абдуджабаров, вступившийся за Насырова, опротестовал решение собственной апелляционной коллегии.

Как рассказывает лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева, взявшаяся защищать осужденного Насырова, такое решение нелегко далось не только председателю суда.

Правозащитница считает, что это произошло во многом благодаря настойчивости матери осужденного Фатимы Насыровой, которая вместе с ней пикетировала Ташгорсуд, а затем, отчаявшись, стала грозить самосожжением.

Немалый вклад, по мнению Урлаевой, внес и начальник отдела по борьбе с терроризмом Мирзо-Улугбекского района столицы Ильяс Мустафаев, который разобрался в этом деле.

Из свидетеля – в подсудимые

Ц-1 уже писал об этой истории. Все случилось 3 ноября 2009 года, когда Насыров по просьбе матери, занимающейся предпринимательством, стоял в очереди в банке, чтобы обменять долларов на сумы.

В этой очереди произошел неприятный инцидент: валюту первыми должны были получать братья Бабакуловы, но вперед влезли Садыковы – тоже два брата.

Возник спор, который продолжился возле входа в банк. Бабакуловым удалось убедить Садыковых, что они не правы, в итоге чего те отдали полученные доллары в обмен на соответствующую сумму в национальной валюте.

Насыров вместе с остальной очередью наблюдал за этим спором из здания банка. По его словам, драки не было, все решилось мирно.

Однако затем выяснилось, что братья Садыковы «работают» вместе с группой нечистоплотных оперативников Министерства внутренних дел.

И те стали требовать от Насырова дать ложные показания на Бабакуловых о том, что те якобы совершили разбой, силой отняв у Садыковых валюту.

Молодой человек отказался, тогда в отместку сам стал соучастником «преступления»: будто бы он вместе с Бабакуловыми ограбил Садыковых.

15 лет… ни за что

Мать посоветовала сыну скрыться от греха подальше, Джахангир так и сделал. А вскоре были арестованы и осуждены на длительные сроки сотрудники МВД, которые сфальсифицировали на него дело.

Насыров предполагал, что обвинения сняты, в результате чего скрываться перестал. И был очень удивлен, когда в мае 2016 года был арестован все по тому же делу – за разбой.

В сентябре судья Юнусабадского суда по уголовным делам Отабек Зупаров приговорил Насырова по статьям Уголовного кодекса 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и 164 («Разбой») к 15 годам лишения свободы.

А судья Ташгорсуда Улугбек Мухаммадиев при рассмотрении апелляционной жалобы полностью поддержал решение нижестоящей инстанции.

Кто будет «протестовать» против протеста?

Протест председателя Ташгорсуда определяет квалификацию действий подсудимого по пункту «в» части 4 статьи 164, как «преждевременную».

Лидера ПАУ несколько смущает столь осторожная формулировка. Особенно на фоне ответа прокуратуры Юнусабадского района Ташкента, которая выглядит как обычная отписка.

Такое впечатление, что зампрокурора, подписавший письмо, считает, что в приговоре все правильно, и несколько удивлен протестом председателя суда.

«В этом нет ничего необычного: если ситуацию рассматривать по закону, то участники сфальсифицированного дела Насырова, в том числе и сотрудники Юнусабадской прокуратуры, должны быть привлечены к уголовной ответственности», – говорит Урлаева.

В качестве подтверждения она приводит выдержки из Уголовного кодекса. В статье 230 говорится, что за привлечение заведомо невиновного к ответственности (дознавателем, следователем или прокурором) дается от 5 до 8 лет лишения свободы.

А статья 231 определяет наказание уже для судей. В ней указывается о том, что за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления можно получить срок наказания от 5 до 10 лет.

Впрочем, мать невинно осужденного Фатима Насырова протестом председателя Ташгорсуда довольна. Она считает, что если сыну отменят 164 статью, то тот «автоматически окажется на свободе».