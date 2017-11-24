Торговка на рынке в Ташкенте — в синяках, правозащитница — в милиции

Правозащитница Елена Урлаева зафиксировала следы от побоев у женщины за «незаконную торговлю» в Ташкенте, а сама подверглась задержанию за огласку.

Известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева в минувшую среду была задержана на рынке «Ширин» Мирзо-Улугбекского района Ташкента за то, что предала гласности факты милицейского произвола по отношению к «незаконным» рыночным торговцам.

Материал, который был опубликован Урлаевой на сайте Ц-1, вызвал такое негодование со стороны сотрудников милиции, что те подключили к делу провокаторов и попытались поместить правозащитницу в психиатрическую больницу.

В этой статье, свидетелем которой стала правозащитница, рассказывалось о милицейском рейде на рынке 17 ноября, больше напоминавшем разбойничий налет, – с фруктами, растоптанными милицейскими ботинками, изрядно поколоченными продавцами и плачущими детьми.

Вернувшись на рынок 22 ноября, как рассказывает Урлаева, она быстро нашла Манзуру Бокиеву, которой милиционеры нанесли телесные повреждения, а та согласилась показать полученные синяки и гематомы правозащитнице.

Маленький сын Манзуры во время рейда, потеряв маму, горько плакал, и в этом состоянии он попал в объектив правозащитницы.

Синяки и гематомы от милицейских побоев у женщины были на ногах, руках и других частях тела. Ее вина в том, что она торговала фруктами без надлежащей лицензии.

Пока Урлаева фотографировала синяки пострадавшей женщины, к правозащитнице стали подходить другие торговцы и выражать свою благодарность за публикацию на Ц-1.

«Оказывается, простые люди, которых можно назвать «колхозниками», довольно грамотные люди, и они часто читают сайт Ц-1», – говорит Урлаева.

По ее словам, сразу нашлась группа продавцов, желающих, чтобы правозащитница зафиксировала и следы их побоев.

«Оказывается, простые люди, которых можно назвать «колхозниками», довольно грамотные люди, и они часто читают сайт Ц-1»

«В итоге я даже не успела расспросить Бокиеву о том, как получилось, что ее задержали милиционеры и затолкали в автобус», – говорит правозащитница.

По ее словам, милиция на рынке распустила слух, что продавщица якобы нанесла кому-то из милиционеров ножевое ранение в руку. Но Елена и Манзура только посмеялись над такой бессовестной байкой.

«Елена Урлаева вымогает деньги у продавцов?»

В беседу правозащитницы с торговцами неожиданно вмешались сотрудники милиции, которые, как выяснилось, бдительно следили за происходящим на рынке.

По словам Урлаевой, они позвали на подмогу двух женщин, одна из которых работает в санэпидемстанции. Они обвинили Урлаеву «в публикации в Интернете» и «вымогательстве денег» с торговых павильонов.

Затем милиционеры затолкали правозащитницу в милицейский автомобиль и повезли в ГОМ № 5 (городской отдел милиции), находящийся на улице Буюк Ипак Йули.

Вместе с Урлаевой привезли всё тех же женщин-провокаторов, которые стали требовать, чтобы правозащитницу немедленно поместили в психиатрическую больницу.

А сотрудники милиции начали высказывать Урлаевой претензии по поводу публикации на сайте «запрещенной» информации.

«Впечатление было такое, что действительно вернулись каримовские времена. Я не думала, что в бытность президентом Шавката Мирзиёева предание гласности незаконных действий властей может быть запрещено», – говорит Урлаева.

По словам правозащитницы, все закончилось миром.

В ГОМ № 5 передумали помещать Урлаеву в психбольницу, а сотрудник Мирзо-Улугбекского отдела по борьбе с терроризмом Рустам Солиев, извинившись, отправил правозащитницу на такси за свой счет домой.

Но Елена Урлаева все равно осталась очень возмущена тем, что четыре часа провела в милиции, и написала по этому поводу жалобу на имя президента и в адрес Генеральной прокуратуры.