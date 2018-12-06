Ученая из Ташкента осуждена на пять лет лишения свободы

Бектемирский суд в Ташкенте приговорил фармацевта-изобретателя Рахиму Очилову к пяти годам лишения свободы за «мошенничество» при отсутствии состава преступления.

Как сообщает «Правозащитный альянс Узбекистана», 5 декабря Бектемирский районный суд в Ташкенте вынес приговор 55-летней Рахиме Очиловой, признав ее виновной в «мошенничестве».

Якобы изобретательница присвоила 100 тысяч долларов ее партнеров, которые были предназначены на покупку оборудования для производства запатентованных фармацевтом лекарств. За что была осуждена на пять лет лишения свободы.

Но на состоявшихся в суде слушаниях Ильхом Джураев, один из бывших партнеров Очиловой, признался, что деньги на закупку оборудования получил некий Борис Ким, который часть денег вернул, но остался им должен еще 89 тысяч долларов, которые ему простили, так как «у того сильно болела мама».

При этом всем участникам процесса известно, что Ким еще в 2015 году был осужден на восемь лет лишения свободы как раз за присвоение этих самых денег.

В суде не было предъявлено ни одного доказательства того, что фармацевт получила эти деньги: ни расписок, ни договоров, ни свидетелей.

Рахима Очилова считает, что ее арест в июне этого года и теперь вынесенный судом несправедливый приговор стали итогом провокации, проводившейся против нее на протяжении нескольких последних лет с целью лишения ее патента на изобретенные лекарства.

Речь идет о ногликине, заменяющем инсулин для больных сахарным диабетом, и куватине – для лечения от перебоев работы сердца и перепадов давления.

По словам супруга ученой Эльдара Турдиева, оба препарата были оценены в 2,4 млн долларов, и их партнеры с самого начала сотрудничества добивались того, чтобы патент был переписан на их имя.

Турдиев убежден, что, не добившись права на патент, партнеры оклеветали его супругу и добились ее ареста, а теперь и осуждения.

Рахима Очилова очень больна, а в заключении перенесла инсульт, который привел к частичному параличу правой стороны ее тела.

Во время хода следствия и начала судебных процессов родные добивались помещения Рахимы под домашний арест в связи с болезнью, но суд принял другое решение: упрятать фармацевта-изобретателя за решетку на пять лет.