Узбекистан создаст «атмосферу нетерпимости» к экстремизму

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече в Ашхабаде «Центральная Азия – ООН» рассказал, как его страна будет бороться с экстремизмом: ни слова о правах человека.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие на встрече на высшем уровне «Центральная Азия – ООН», состоявшейся 13 июня в столице Туркменистана Ашхабаде с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Там он поделился мнением о том, как руководство страны намерено бороться с одной из наиболее сложных проблем современности – религиозным экстремизмом и терроризмом.

Стратегия и план Камилова, как выяснилось, мало отличаются от подхода, который практиковал Узбекистан на протяжении почти 30 лет, одним из ключевых слов которого является слово — «нетерпимость».

План Камилова

В первую очередь министр сказал, что ключ к решению вышеназванной проблемы – это образование. Отсутствие доступа к качественному образованию, по его словам, – одна из главных и важнейших причин радикализации молодежи.

Для заполнения нехватки образования, как сообщил далее Камилов, в Ташкенте будет создан Центр исламской культуры, девизом которого станет «Просвещение – против невежества».

Вторым элементом стратегии Узбекистана является использование пропаганды. Которая будет заключаться в адресной разъяснительно-просветительской работе с использованием НПО, СМИ, телевидения, киноиндустрии с привлечением деятелей культуры и искусств.

Их целью, по Камилову, станет «создание атмосферы нетерпимости к любым формам проявления религиозного экстремизма».

В-третьих, Узбекистан намерен вооружиться «более сильной, аргументированной и научно обоснованной идеологией, базирующейся на истинном толковании священных исламских писаний и знаний».

Вершки, а где корешки?

Набор средств главы МИД Узбекистана против религиозного экстремизма и терроризма не стал открытием – эти же фразы заученно произносили лидеры страны все годы правления первого президента-диктатора Ислама Каримова.

Но выступление Камилова все же полезно, оно означает, что высшее руководство Узбекистана продолжает отрицать корни и причины религиозного экстремизма и терроризма в стране, а хуже – не имеет никакой стратегии, как с этой проблемой эффективно бороться.

В выступлении министра не было сказано ни слова о том, что годы тирании и произвола во времена Каримова стали причиной экономического и морального развала страны, и что почти 30 лет репрессий, пыток и самых суровых приговоров для лиц, заподозренных в экстремизме, проблемы не решили.

Как и пустые разговоры о просвещении и образовании, о большей пропаганде и намерении, как однажды сказал Каримов, «с идеей бороться – идеей».

«Права человека», «справедливость», «гражданские и политические свободы» – слова, которые Абдулазиз Камилов не произнес, выступая перед Генсеком ООН в Ашхабаде. Очевидно, всего этого по-прежнему нет в повестке дня властей Узбекистана.