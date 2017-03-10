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    В день появления новой купюры в Узбекистане подорожал доллар

    Курс доллара заметно ускорил рост на черном рынке Узбекистана 10 марта — в день появления в обороте новой банкноты в 10 тысяч сумов.

    Банкнота 10 тысяч сумов; фото: Центробанк Узбекистана
    Банкнота 10 тысяч сумов; фото: Центробанк Узбекистана

    Сегодня в Узбекистане – долгожданный день, когда в обороте наконец появилась банкнота крупнее 5 тысяч сумов (примерно 0,7 доллара). Об этом сообщается на сайте Центробанка Узбекистана.

    Новая банкнота в Узбекистане номиналом в 10 тысяч сумов; фото: Центробанк Узбекистана
    Новая банкнота в Узбекистане номиналом в 10 тысяч сумов; фото: Центробанк Узбекистана

    Самые ходовые денежные купюры в Узбекистане сегодня: 1000 и 5000 сумов. За дорогие покупки узбекистанцам приходится рассчитываться «чемоданами денег» в прямом смысле слова.

    Доллар отреагировал ростом

    Черный валютный рынок страны на появление банкноты номиналом в 10 тысяч сумов (1,4 доллара США) отреагировал ускоренным ростом американской валюты.

    10 марта доллар продают по 7350–7400 сумов, вчера еще можно было купить по 7250 сумов.

    Постепенный рост реального курса доллара в Узбекистане начался еще в первые дни марта, когда доллар окончательно оторвался от отметки 7000 сумов за доллар и стал прибавлять в цене по 30–50 сумов (0,4–0,7 цента).

    По статистике сайта Dollaruz.com,  где отслеживаются реальные валютные колебания, 9–10 марта темпы подорожания американской валюты ускорились, составив более сотни сумов за сутки.

    Курс доллара за месяц на черном рынке Узбекистана; источник: dollaruz.com
    Курс доллара за месяц на черном рынке Узбекистана; источник: dollaruz.com

    Центробанк тоже поднимает курс

    Тем временем официальный курс доллара, установленный Центробанком Узбекистана, на 10 марта составляет 3452,3 сума. С начала весны он тоже вырос – на 50 сумов, с начала года – более чем на 200 сумов за один доллар.

    Как и прогнозировал Ц-1, «официальный» доллар сохраняет темпы роста, с которыми к маю он может добраться до отметки в 3500 сумов.

    С осени минувшего года разрыв между официальным и реальным курсом между официальным и реальным курсом валюты в Узбекистане постепенно возрастает. Центробанк повышает курс плавно, на реальном рынке валюта растет гораздо быстрее.

    Начало роста доллара на черном рынке в Узбекистане совпало и с другими заметными событиями в экономике: в конце февраля пенсионеры получили пенсии, выплаченные на 100% наличными, с 1 марта торговцев обязали принимать безналичные платежи от покупателей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: банкнота 10000 сумов деньги доллар доллар в Узбекистане курс валют Узбекистан Центробанк Узбекистана черный рынок
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