В день появления новой купюры в Узбекистане подорожал доллар

Курс доллара заметно ускорил рост на черном рынке Узбекистана 10 марта — в день появления в обороте новой банкноты в 10 тысяч сумов.

Сегодня в Узбекистане – долгожданный день, когда в обороте наконец появилась банкнота крупнее 5 тысяч сумов (примерно 0,7 доллара). Об этом сообщается на сайте Центробанка Узбекистана.

Самые ходовые денежные купюры в Узбекистане сегодня: 1000 и 5000 сумов. За дорогие покупки узбекистанцам приходится рассчитываться «чемоданами денег» в прямом смысле слова.

Доллар отреагировал ростом

Черный валютный рынок страны на появление банкноты номиналом в 10 тысяч сумов (1,4 доллара США) отреагировал ускоренным ростом американской валюты.

10 марта доллар продают по 7350–7400 сумов, вчера еще можно было купить по 7250 сумов.

Постепенный рост реального курса доллара в Узбекистане начался еще в первые дни марта, когда доллар окончательно оторвался от отметки 7000 сумов за доллар и стал прибавлять в цене по 30–50 сумов (0,4–0,7 цента).

По статистике сайта Dollaruz.com, где отслеживаются реальные валютные колебания, 9–10 марта темпы подорожания американской валюты ускорились, составив более сотни сумов за сутки.

Центробанк тоже поднимает курс

Тем временем официальный курс доллара, установленный Центробанком Узбекистана, на 10 марта составляет 3452,3 сума. С начала весны он тоже вырос – на 50 сумов, с начала года – более чем на 200 сумов за один доллар.

Как и прогнозировал Ц-1, «официальный» доллар сохраняет темпы роста, с которыми к маю он может добраться до отметки в 3500 сумов.

С осени минувшего года разрыв между официальным и реальным курсом между официальным и реальным курсом валюты в Узбекистане постепенно возрастает. Центробанк повышает курс плавно, на реальном рынке валюта растет гораздо быстрее.

Начало роста доллара на черном рынке в Узбекистане совпало и с другими заметными событиями в экономике: в конце февраля пенсионеры получили пенсии, выплаченные на 100% наличными, с 1 марта торговцев обязали принимать безналичные платежи от покупателей.