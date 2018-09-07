В РУз смогут легально блокировать сайты

Кабмин РУз принял документ об утверждении блокировки сайтов с запрещенной информацией. Отвечать за цензуру в Сети будет Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций.

Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

В документе сказано, что ведется работа по созданию реестра из запрещенных на территории страны сайтов.

Основанием для блокировки могут стать следующие причины:

призывы к насильственному свержению конституционного строя;

пропаганда насилия, терроризма, религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

раскрытие государственной тайны;

распространение информации, побуждающей к национальной, этнической или религиозной вражде, наносящей ущерб чести и достоинству или деловой репутации граждан, вмешательство в их личную жизнь;

пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

распространение порнографии.

Блокировка сайтов будет происходить в несколько этапов.

На территории РУз долгое время остаются заблокированными веб-ресурсы оппозиционных СМИ, критически освещающих события в стране. Никаких юридических обоснований ограничения доступа к сайтам нет.

Ранее по стране прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозные темы.