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    • Узбекистан

    В РУз смогут легально блокировать сайты

    Кабмин РУз принял документ об утверждении блокировки сайтов с запрещенной информацией. Отвечать за цензуру в Сети будет Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций.

    Фото с сайта: kapital.kz
    Фото с сайта: kapital.kz

    Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

    В документе сказано, что ведется работа по созданию реестра из запрещенных на территории страны сайтов.

    Основанием для блокировки могут стать следующие причины:

    призывы к насильственному свержению конституционного строя;

    пропаганда насилия, терроризма, религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

    раскрытие государственной тайны;

    распространение информации, побуждающей к национальной, этнической или религиозной вражде, наносящей ущерб чести и достоинству или деловой репутации граждан, вмешательство в их личную жизнь;

    пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

    распространение порнографии.

    Блокировка сайтов будет происходить в несколько этапов.

    На территории РУз долгое время остаются заблокированными веб-ресурсы оппозиционных СМИ, критически освещающих события в стране. Никаких юридических обоснований ограничения доступа к сайтам нет.

    Ранее по стране прошла волна арестов блогеров, пишущих на религиозные темы.

    Темы: Гражданское общество Узбекистана, Права человека в Узбекистане, Свобода слова
    Теги: блокировка сайтов свобода слова Узбекистан
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