В Ташкенте начнется суд по делу журналиста и попытке госпереворота

В Ташкентском городском суде 5 марта начнутся слушания по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева и еще трех обвиняемых в подготовке госпереворота в Узбекистане, сообщает ИНГПУ.

По данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИНГПУ), на скамье подсудимых Ташгорсуда по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса – «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя РУз» – предстанут четверо подсудимых: журналист Бобомурод Абдуллаев, блогер Хаётхон Насретдинов, предприниматели Равшан Салаев и Шавкат Оллоёров.

Как ранее сообщала ИНГПУ, по делу проходит еще один человек – сотрудник Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, но его имя не разглашается, выделено в отдельное производство и будет рассмотрено на закрытых слушаниях военного суда.

Согласно материалам следствия, журналист Бобомурод Абдуллаев, находящийся под арестом СНБ Узбекистана с 27 сентября 2017 года, начиная с 2011-го публиковал в Интернете материалы «клеветнического характера» под псевдонимом Усман Хакназаров.

Статьи Хакназарова выходили на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ), лидером которого является известный политик Мухаммад Салих.

По версии же Салиха, сделавшего заявление для Узбекской службы Би-би-си после ареста Абдуллаева, журналист писал, скрываясь под именем Хакназаров, с 2003 года.

Вслед за Абдуллаевым 29 сентября прошлого года были задержаны предприниматели Салаев и Оллоёров. Они, по версии следствия, передавали информацию о ситуации в высших органах власти, которую, в свою очередь, получали от неназванного сотрудника СНБ.

20 октября 2017 года был задержан блогер, журналист и учитель школы Хаётхон Насретдинов, который, по данным ИНГПУ, в социальных сетях публиковал критические статьи о высокопоставленных чиновниках Узбекистана.

В целом, как утверждало следствие, Абдуллаев и другие участвовали в подготовке государственного переворота в Узбекистане под названием «Жатва».

В начале 2018 года стало известно, что Бобомурод Абдуллаев, находясь под следствием, подвергался пыткам. Во время январской встречи с матерью он рассказал ей, что не признает ни авторство в предъявляемых ему текстах, ни факт участия в подготовке госпереворота.

Огласка жестокого обращения с подследственным журналистом привела к тому, что два следователя, занимавшихся его делом, были отстранены и теперь ими занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Дело было передано на утверждение в прокуратуру Ташкента, и теперь ожидается начало суда.

Бобомурод Абдуллаев в последние годы занимался в Ташкенте частным извозом, в прошлом он работал с рядом независимых изданий, включая радио «Озодлик», Институт по освещению войны и мира (IWPR), являлся создателем портала «Озод Овоз» («Свободный голос»).