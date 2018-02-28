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    В Ташкенте начнется суд по делу журналиста и попытке госпереворота

    В Ташкентском городском суде 5 марта начнутся слушания по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева и еще трех обвиняемых в подготовке госпереворота в Узбекистане, сообщает ИНГПУ.

    Бобомурод Абдуллаев на футбольной пресс-конференции в Ташкенте 6 сентября 2017 года; скриншот Ц-1
    Бобомурод Абдуллаев на футбольной пресс-конференции в Ташкенте 6 сентября 2017 года; скриншот Ц-1

    По данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИНГПУ), на скамье подсудимых Ташгорсуда по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса – «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя РУз» – предстанут четверо подсудимых: журналист Бобомурод Абдуллаев, блогер Хаётхон Насретдинов, предприниматели Равшан Салаев и Шавкат Оллоёров.

    Как ранее сообщала ИНГПУ, по делу проходит еще один человек – сотрудник Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, но его имя не разглашается, выделено в отдельное производство и будет рассмотрено на закрытых слушаниях военного суда.

    Согласно материалам следствия, журналист Бобомурод Абдуллаев, находящийся под арестом СНБ Узбекистана с 27 сентября 2017 года, начиная с 2011-го публиковал в Интернете материалы «клеветнического характера» под псевдонимом Усман Хакназаров.

    Статьи Хакназарова выходили на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ), лидером которого является известный политик Мухаммад Салих.

    Мухаммад Салих дает пресс-конференцию в Стамбуле по делу Бобомурода Абдуллаева; фото: М. Салих
    Мухаммад Салих дает пресс-конференцию в Стамбуле по делу Бобомурода Абдуллаева; фото: М. Салих

    По версии же Салиха, сделавшего заявление для Узбекской службы Би-би-си после ареста Абдуллаева, журналист писал, скрываясь под именем Хакназаров, с 2003 года.

    Вслед за Абдуллаевым 29 сентября прошлого года были задержаны предприниматели Салаев и Оллоёров. Они, по версии следствия, передавали информацию о ситуации в высших органах власти, которую, в свою очередь, получали от неназванного сотрудника СНБ.

    20 октября 2017 года был задержан блогер, журналист и учитель школы Хаётхон Насретдинов, который, по данным ИНГПУ, в социальных сетях публиковал критические статьи о высокопоставленных чиновниках Узбекистана.

    В целом, как утверждало следствие, Абдуллаев и другие участвовали в подготовке государственного переворота в Узбекистане под названием «Жатва».

    В начале 2018 года стало известно, что Бобомурод Абдуллаев, находясь под следствием, подвергался пыткам. Во время январской встречи с матерью он рассказал ей, что не признает ни авторство в предъявляемых ему текстах, ни факт участия в подготовке госпереворота.

    Огласка жестокого обращения с подследственным журналистом привела к тому, что два следователя, занимавшихся его делом, были отстранены и теперь ими занимаются сотрудники правоохранительных органов.

    Дело было передано на утверждение в прокуратуру Ташкента, и теперь ожидается начало суда.

    Бобомурод Абдуллаев в последние годы занимался в Ташкенте частным извозом, в прошлом он работал с рядом независимых изданий, включая радио «Озодлик», Институт по освещению войны и мира (IWPR), являлся создателем портала «Озод Овоз» («Свободный голос»).

    Источник:Ц-1
    Темы: Бобомурод Абдуллаев, СНБ Узбекистана, Узбекистан
    Теги: Бобомурод Абдуллаев Служба национальной безопасности Узбекистана СНБ Узбекистана Узбекистан
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