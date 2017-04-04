В Ташобласти начался суд над борцом с детской проституцией

В уголовном суде Кибрайского района Ташобласти проходит суд над Муталлибом Шариповым, обратившим внимание властей на возможный притон с участием несовершеннолетней.

Несмотря на старания правозащитников и убедительные доказательства, милиция Ташкентской области все-таки довела дело Муталлиба Шарипова до административного суда.

Пенсионер и одновременно член правозащитного общества «Эзгулик» обвиняется местной милицией в клевете и мелком хулиганстве – наблюдении в бинокль за домом соседки.

Судья обязал вызвать всех

По словам Шарипова, первое и пока единственное заседание суда состоялось 28 марта.

Началось оно с претензии пенсионера милицейскому «расследованию», которое проигнорировало 32 листа распечаток с сотового телефона, убедительно доказывающее, что 13-летняя девочка с подачи матери активно занимается проституцией.

Судья согласился с доводами Шарипова и вместе со своим секретарем час с лишним знакомился с шокирующей перепиской девочки с взрослыми мужчинами.

После чего обязал участкового инспектора Джалола Норматова, подготовившего дело к передаче в суд, найти всех до одного «абонентов», которые переписывались с несовершеннолетней, и взять с них объяснительные.

А также в обязательном порядке обеспечить их явку к следующему судебному заседанию.

Учителя от ужаса «открыли рот»

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева, взявшаяся защищать Шарипова, возмущена позицией милиции Ташобласти.

Ей не совсем понятно, почему при наличии стольких доказательств человека обвиняют в клевете.

Как считает Урлаева, самые неопровержимые и убедительные доказательства – это распечатки с сотового телефона, представленные пенсионером.

На днях правозащитница была в школе № 19 Кибрайского района, где ее встретили в штыки, настаивая на том, что в их учебном заведении нет проституции.

Но когда Урлаева дала школьной администрации прочитать переписку их ученицы, то учителя «открыли рот и больше ничего не могли сказать».

На днях правозащитница распространила часть переписки девочки с возможными клиентами по электронной почте. Их содержание шокирует: обговаривается цена услуг, один мужчина вспоминает полученный от ребенка оральный и анальный секс.

Речь идет о многих школьницах?

«При этом речь идет не об одной школьнице, а уже, видимо, о многих», – говорит Урлаева.

По ее словам, при опросе жителей дачного поселка Ченгельды выяснилось, что в машины к «старым развратникам» садятся уже многие ровесницы «несчастной девочки». «Причем их количество постоянно увеличивается, и это уже тенденция».

Милиция должна была встать на защиту детей и давно пресечь деятельность «этого притона». А раз этого не произошло, значит, «детскими телами пользуются и какие-то высокопоставленные чиновники, и сами милиционеры».

«13-летние девочки для развратников, конечно, гораздо привлекательнее старых проституток, но это уже не моральный аспект, а целый букет статей Уголовного кодекса Узбекистана», – возмущается Елена.

По ее словам, она и другие правозащитники будут требовать привлечь к уголовной ответственности как «сексуальных преступников», так и «потворствующих им сотрудников милиции».

15 суток или 60 «минималок»?

Ц-1 уже писал об истории Муталлиба Шарипова из дачного поселка Ченгельды.

Пенсионер хотел уберечь соседскую девочку от пагубного влияния, но встретил неожиданное сопротивление местной милиции.

В январе, получив заключение экспертизы, что 13-летняя школьница является девственницей, правоохранители составили на Шарипова административное дело.

Тогда оно не дошло до суда только по причине обращения пенсионера в виртуальную приемную президента Узбекистана.

А после 25 февраля, когда Шарипов вышел на пикет к резиденции президента «Ок сарой», дело и вовсе вроде заглохло.

Однако 17 марта сотрудники милиции, на этот раз уже не Кибрайского района, а Ташобласти, снова стали грозить судом. И привели свою угрозу в действие.

В соответствии с Административным кодексом Узбекистана пенсионер за клевету может быть оштрафован на сумму от 20 до 60 минимальных окладов, а за хулиганство – получить 15 суток ареста.