Разгромное слушание иска Надежды Атаевой в парижском суде

Судья парижского суда усомнилась в истинности правозащитной деятельности Надежды Атаевой, слушая ее апелляционную жалобу о клевете и оскорблении.

В уголовном суде Парижа, где 3 апреля состоялось слушание апелляционной жалобы президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой против соотечественницы Мутабар Таджибаевой, все было против истицы.

Председатель суда после изучения жалобы Атаевой начал слушания с представления истицы: «…выдающей себя за правозащитницу».

Атаева, уроженка Сырдарьинской области Узбекистана, хочет добиться от суда во Франции, где она проживает, наказания против известной узбекистанской правозащитницы Мутабар Таджибаевой, обвиняя ее в клевете и оскорблении.

В ноябре прошлого года первая инстанция парижского суда уже оставила иск Атаевой против Таджибаевой без удовлетворения.

Французская Фемида не смогла установить факт правонарушений из-за противозаконного оформления иска: в нем отсутствовали полные тексты материалов, а лишь передавались вырванные из контекста слова и выражения.

В поданной апелляционной жалобе Атаева и ее адвокат вновь представили лишь цитаты из восьми текстов, опубликованных на сайте Таджибаевой.

Повторное оформление жалобы вразрез с требованиями Судебно-процессуального кодекса Франции, решением суда первой инстанции заставили судью усомниться в том, что истица на самом деле является правозащитницей, за которую себя выдает.

Как рассказывает ответчица Мутабар Таджибаева, ее оппонент вновь не пришла в суд, ее интересы представлял адвокат Рашит Аскаров.

Адвокат Атаевой заявил суду, что он и его клиентка не cмогли выполнить требование суда – предоставить полные тексты, в которых, по их утверждению, содержатся клевета и оскорбление, ввиду того, что они «безграмотные» и «очень длинные».

Аскаров признался, что, будучи носителем русского языка, он сам не мог понять смысл этих материалов. При этом в жалобе адвоката Атаевой значились не только статьи Таджибаевой, но и материал сайта Ц-1, статья правозащитницы из Ташкента Елены Урлаевой и других узбекистанских активистов.

Адвокат Таджибаевой Сабрина Голдман выразила несогласие с мнением коллеги. Она сказала суду, что ознакомилась с материалами в переводе на французский язык и считает, что с их содержанием суд должен ознакомиться и обратить внимание на указанные там факты.

По словам Голдман, обычно ответчики заинтересованы в том, чтобы суд не рассматривал поданные иски и скорее принял решение об отклонении иска, но в данном случае она и ее клиент заинтересованы в самом подробном судебном разбирательстве и вынесении юридической оценки по каждому факту.

В то же время, призналась Голдман, нельзя не обратить внимание на противозаконное оформление исковой и апелляционной жалоб. Мнение адвоката Голдман поддержал и присутствовавший на заседании прокурор.

Суд допросил и Мутабар Таджибаеву. Ответчица заявила, что истица не предоставляет суду полные тексты опубликованных против нее материалов, так как они содержат доказательства совершенных ею злоупотреблений и нарушений, которые Атаева хочет скрыть от суда и правоохранительных органов Франции.

Главным разоблачением псевдоправозащитной деятельности Надежды Атаевой стал выпуск ею в 2010 и 2011 годах фейкового фильма и отчета о последствиях Андижанской бойни в Узбекистане 13 мая 2005 года, а также о якобы проводившихся после события массовых внесудебных казнях.

Атаева выдала учителя из Коканда Умиджона Абдуназарова за патологоанатома, который был арестован после Андижана, а затем принужден работать при городском морге, где за полгода стал свидетелем сотен жертв внесудебных казней, в том числе женщин и детей.

Благодаря этой фейковой истории и рекомендации Атаевой Абдуназаров получил убежище во Франции. Выдуманный отчет Атаевой до сих пор остается доступным на ее сайте.

Таджибаева в опубликованных материалах разоблачала и другие фейковые кампании Атаевой, такие как защита гея и журналиста Али Феруза (настоящее время – Худойберди Нурматов), ныне проживающего в Германии, без единого упоминания о том, что он был в прошлом радикальным салафитом.

Факты присвоения денег, получения расписок за неполученные деньги и т. д.

Мутабар Таджибаева не единственная, кто оказался под прицелом адвокатов Атаевой. Последняя попыталась добиться уголовного преследования и сайта Ц-1, пожаловавшись на него в прокуратуру Берлина.

Но немецкая прокуратура отклонила ее жалобу, сославшись на то, что на ее основании невозможно определить виновность подозреваемых. В жалобе адвокат Атаевой утверждал, что Ц-1 не проводил никаких журналистских расследований, и предлагал прокуратуре лишь вырванные из контекста слова и фразы из материалов Ц-1.

Прокуратура Берлина в итоге предположила, что, возможно, вызвавшие неудовольствие фразы были высказаны пользователями на форуме, раз журналистских расследований не было…

Свое решение в отношении апелляционной жалобы Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой суд Парижа объявит 15 мая.