Что происходит с тенге, или Кого обслуживает Нацбанк Казахстана

Известный казахстанский экономист Петр Своик считает, что нестабильность тенге — вина политики Нацбанка, обслуживающего лишь внешних инвесторов.

Ассоциация финансистов Казахстана в среду представила итоги опроса 28 анонимных экспертов по поводу динамики курса национальной валюты – тенге.

Большинство из них считают, что к концу месяца курс тенге к доллару составит 333,9 при сегодняшнем – 332,5. До конца года, по мнению экспертов, курс национальной валюты будет колебаться в пределах 335–339,8 тенге за 1 доллар.

Но стоит ли верить этим экспертам – большой вопрос. Августовского падения тенге не смог предсказать ни один из них, а вообще точность прогнозов о курсе казахстанской валюты в июле составила лишь 17,8%.

Он лишь зовется «национальным»

Известный казахстанский экономист Петр Своик, в 1994–1996 годы занимавший пост председателя Государственного комитета по ценовой и антимонопольной политике в ранге министра, считает, что непредсказуемость курса тенге, его зависимость от спекулятивных факторов – результат монетарной политики Нацбанка, который полностью зависит от внешних факторов.

По словам Своика, Нацбанк РК, хотя он и называется Национальным, – это организация по внешнему управлению монетарной системой Казахстана.

Доллару обеспечен беспрепятственный вход и выход из экономики Казахстана. Валюта – это ведь тоже товар, но никакой, даже символической пошлиной при перемещении через границу страны он не облагается, в отличие от других товаров.

Сама политика Нацбанка построена на том, что доллар США – это и есть настоящая казахстанская валюта, а тенге – это такой местный аналог доллара: ограниченная в употреблении валюта, используемая только внутри страны и полностью зависящая от «старшего брата», уверен Своик.

«Политика Нацбанка построена на том, что этот монетарный орган осуществляет исключительно обменную эмиссию, но не кредитную и инвестиционную эмиссию», – говорит он далее.

На обслуге внешних интересов

Эта политика, по мнению эксперта, направлена на то, чтобы Казахстан пользовался только внешними инвестициями, внешними займами, которые местные банки уже перераспределяют по отраслям экономики, а интерес ограничивался лишь внешней же выгодой.

Иностранные инвестиции заходят только в те отрасли, которые приносят высокий доход внешним инвесторам – нефть, горно-металлургический комплекс, финансы, – и доход этот потом беспрепятственно выводится из страны.

И главный монетарный орган следует такой политике, чтобы внутреннего инвестирования казахстанской экономики не происходило.

«Вся система направлена на вывоз капитала из страны. Нацбанк здесь выступает как орган, проводящий внешние монетарные интересы. Естественно, что при такой политике стабильности курса тенге ожидать нельзя, спекулятивные факторы здесь всегда будут играть важнейшую роль», – говорит Своик.

Акорда обеспокоена

Опасность такой политики, кажется, уже осознали в Акорде. В последнем Послании Президента есть две важные новеллы: Нацбанк теперь должен отвечать не только за инфляцию, но и за экономический рост.

И второе: он вместе с правительством должен обеспечить долгосрочное фондирование экономики в тенге. Нацбанк же, считает экономист, ничего для этого не делает.

Резкое ослабление тенге к доллару и другим мировым валютам за несколько августовских дней не на шутку испугало казахстанские власти.

Тенге ослаб на 16 процентов за две недели и сейчас остановился на отметке 333 тенге за доллар.

Была пущена в ход «тяжелая артиллерия», на «ковер» к президенту Нурсултану Назарбаеву срочно был вызван глава Нацбанка Данияр Акишев, который опять подтвердил, что ситуация в целом стабильна.

Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, по его словам, сейчас стабилизировался.

Всё будет хорошо…

«Никаких оснований для беспокойства нет», – сказал председатель Национального банка.

Президент демонстративно одобрил политику Нацбанка, что должно было вызвать доверие к национальной валюте.

Но никакой ясности не наступило, бизнесмены и простые казахстанцы по-прежнему в напряженном ожидании…