Кто выжил при пожаре автобуса в Актюбинской области Казахстана

Три гражданина Казахстана и два гражданина Узбекистана – единственные пятеро выживших при пожаре автобуса в Актюбинской области РК – казахстанские спасатели назвали их имена.

Пятеро человек с термическими ожогами, не опасными для жизни, но в состоянии тяжелого морально-психологического стресса, в данным момент получают первую помощь в трассо-медицинском спасательном пункте вблизи поселка Калыбай Актюбинской области Казахстана.

Это все, кто выжил из 57 человек, находившихся в автобусе марки «Икарус», загоревшегося сегодня в 10.30 утра на 1068-м км трассы Самара – Шымкент.

В интервью Ц-1 представительница Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК перечислила имена выживших, это:

1. Пернебеков Максат, гражданин РК, житель Южно-Казахстанской области (ЮКО), 1985 года рождения;

2. Исаков Ахрор, гражданин Узбекистана, 1988 года рождения;

3. Мирзахмедов Ахрор, гражданин Узбекистана, 1980 года рождения;

4. Кыргызбаев Нурлан, гражданин РК, житель ЮКО, 1968 года рождения;

5. Танатаров Барат, гражданин РК, житель ЮКО, 1978 года рождения.

Все остальные пассажиры, а это 52 человека, как сообщают казахстанские спасатели, погибли на месте.

Технические и спасательные службы Казахстана пока не могут сказать, что стало причиной пожара.

На вопрос, почему пассажирам не удалось покинуть загоревшийся автобус, представитель КЧС МВД РК затруднилась ответить. Возможно, какие-то объяснения смогут дать выжившие при пожаре.

Но что определенно ясно спасателям Казахстана, что погибшие были гражданами Узбекистана, а именно гастарбайтерами, ехавшими на заработки в Россию.

А находившиеся в автобусе казахстанцы были группой водителей, занимавшихся перевозкой трудовых мигрантов из соседней страны.