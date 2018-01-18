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    Кто выжил при пожаре автобуса в Актюбинской области Казахстана

    Три гражданина Казахстана и два гражданина Узбекистана – единственные пятеро выживших при пожаре автобуса в Актюбинской области РК – казахстанские спасатели назвали их имена.

    Фото сгоревшего "Икаруса"; фото: Instagram
    Фото сгоревшего «Икаруса»; фото: Instagram

    Пятеро человек с термическими ожогами, не опасными для жизни, но в состоянии тяжелого морально-психологического стресса, в данным момент получают первую помощь в трассо-медицинском спасательном пункте вблизи поселка Калыбай Актюбинской области Казахстана.

    Это все, кто выжил из 57 человек, находившихся в автобусе марки «Икарус», загоревшегося сегодня в 10.30 утра на 1068-м км трассы Самара – Шымкент.

    В интервью Ц-1 представительница Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК перечислила имена выживших, это:

    1. Пернебеков Максат, гражданин РК, житель Южно-Казахстанской области (ЮКО), 1985 года рождения;
    2. Исаков Ахрор, гражданин Узбекистана, 1988 года рождения;
    3. Мирзахмедов Ахрор, гражданин Узбекистана, 1980 года рождения;
    4. Кыргызбаев Нурлан, гражданин РК, житель ЮКО, 1968 года рождения;
    5. Танатаров Барат, гражданин РК, житель ЮКО, 1978 года рождения.

    Все остальные пассажиры, а это 52 человека, как сообщают казахстанские спасатели, погибли на месте.

    Технические и спасательные службы Казахстана пока не могут сказать, что стало причиной пожара.

    На вопрос, почему пассажирам не удалось покинуть загоревшийся автобус, представитель КЧС МВД РК затруднилась ответить. Возможно, какие-то объяснения смогут дать выжившие при пожаре.

    Но что определенно ясно спасателям Казахстана, что погибшие были гражданами Узбекистана, а именно гастарбайтерами, ехавшими на заработки в Россию.

    А находившиеся в автобусе казахстанцы были группой водителей, занимавшихся перевозкой трудовых мигрантов из соседней страны.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Работа в Узбекистане, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана гастарбайтеры из Центральной Азии Казахстан трудовые мигранты Узбекистан
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