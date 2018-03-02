На казахстанской трассе вновь погибли узбекистанцы

В результате ДТП на автотрассе Актау – Бейнеу в Казахстане погибли шестеро жителей Хорезмской области Узбекистана. МЧС РУз назвало их имена, открыта горячая линия.

Очередная трагедия с гражданами Узбекистана произошла 1 марта в 6:00. На автодороге Актау – Бейнеу, в селе Шетпе Мангистауского района Мангистауской области Казахстана, столкнулись автомобиль Lada Largus и грузовик Shacman.

Как сообщает МЧС Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Казахстане, в результате ДТП произошло возгорание автомобиля. На месте погибли семь человек, из которых шестеро – граждане Узбекистана

Сразу же в связи с трагедией заработали две горячие линии:

МЧС: (+99871) 147-10-50;

Посольство Узбекистана в Казахстане: (+7-777) 218-20-10 и (+7-727) 291-06-44.

Утром 2 марта был опубликован предварительный список граждан Узбекистана, которые могли находиться в автомобиле Lada Largus:

1. Аллаяров Расулбек Кузибоевич, 23.02.1981 г. р. – проживал по адресу: Хорезмская область, Шаватский район, ул. Гулчи, 19 (водитель автомобиля).

2. Душамов Зокир Куранбоевич, 11.04.1977 – Хорезмская область, Шаватский район, ССГ «Чукли», МСГ «Тукмангит» (пассажир).

3. Рахимов Шерзод Сапарбоевич, 12.07.1980 – Хорезмская область, Шаватский район, городок «Гулистан» (пассажир).

4. Бегназаров Мардонбек Хушнуд угли, 27.10.1995 – Хорезмская область, Багатский район, ССГ «Найман» (пассажир).

5. Мадаминов Гайрат Розматович, 13.10.1985 – Хорезмская область, Гурленский район, городок Гурлен, ул. Махтумкули, 34 (пассажир).

6. Балтаев Махмуджон Сабуржан угли, 21.09.1995 – Хорезмская область, Янгиарыкский район, ССГ «Остоно» (пассажир).

Это вторая трагедия в 2018 году с трудовыми мигрантами из Узбекистана, погибшими на трассе в Казахстане.

Утром 18 января в Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса заживо сгорели 52 человека – все граждане Узбекистана. Большая часть из них были жителями Наманганской области РУз.