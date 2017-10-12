Сергей Дуванов / О скандальном выступлении президента Кыргызстана

Выпад Алмазбека Атамбаева против коллеги и лидера РК Нурсултана Назарбаева окончательно открыл глаза тем, кто верил в адекватность этого политика.

Выборы президента Кыргызстана состоятся через два дня – 15 октября. И предварительные опросы избирателей не сулят ничего хорошего кандидату от власти Сооронбаю Жээнбекову, за которым стоит уходящий глава государства Алмазбек Атамбаев.

Понятно, нервы на пределе. А прием в Алматы 19 сентября президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым фаворита гонки – лидера партии «Республика» и бывшего премьер-министра Кыргызстана Омурбека Бабанова еще более накалил обстановку.

Но последовавший выпад Атамбаева против Назарбаева – это, что называется, человека понесло. И он наговорил много лишнего. И не просто лишнего.

Президент Кыргызстана перешел грань дипломатических норм: нельзя главе государства опускаться до прямых оскорблений в адрес руководства соседней страны, с которой поддерживаются дружественные отношения.

Это не просто моветон – это уже граничит с элементарным хулиганством, за которое придется расплачиваться достаточно серьезно. И я думаю, что так оно и будет – Астана не оставит это без последствий.

И не важно, что практически все сказанное Атамбаевым в отношении казахстанской власти и лично президента Назарбаева, по своей сути, – правда.

Это мог сказать кто угодно: общественный деятель, парламентарий, оппозиционер, но не президент страны, еще вчера называвший Казахстан братским и благодаривший его лидера за оказанную помощь и поддержку.

У этого дипломатического хамства Атамбаева есть только один положительный момент. На мой взгляд, его выпад против властей Казахстана окончательно открыл глаза тем, кто еще продолжал верить в адекватность этого политика.

Но многие уже давно поняли: для демократического будущего Кыргызстана это очень опасный человек, который не остановится ни перед чем в своих амбициозных планах править страной (сам или через своих ставленников).

Очевидно, что данный политик уже заболел властью и поэтому пытается сделать все возможное, чтобы ее не потерять. Для этого ему нужен на месте будущего президента свой человек, которым бы он мог управлять. По схеме «Путин – Медведев».

В итоге все закончится кыргызским авторитаризмом по примеру центральноазиатских соседей. На мой взгляд, Атамбаев и демократия – вещи не совместимые.

Но если раньше все это проявлялось в отношении противников Атамбаева внутри Кыргызстана, то теперь свое гнильцо он продемонстрировал уже в отношении партнеров по авторитарному цеху. И именно поэтому сказанное им в отношении соседней страны (как бы это ни было правильным) выглядит достаточно грязно.

И что-то мне подсказывает, что это не последний скандал, связанный с именем Атамбаева.

Я не исключаю, что на предстоящих в ближайшее воскресенье выборах этот человек сделает все возможное и невозможное, для того чтобы его ставленник оказался победителем.

Нужно понимать, что для него лично – это вопрос жизни и смерти (политической), и поэтому можно предположить: для этой победы будет в полной мере использован и административные ресурс, а если понадобится – и нечто большее.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы