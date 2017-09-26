Судьба исчезнувшего в Казахстане бухарского подростка никого не волнует

Со дня исчезновения в Атырауской области РК 15-летнего Асылбека Хамроева прошло как минимум три недели, но о нем ничего неизвестно, а полиция лишь огрызается на звонки.

Исчезновение ребенка из Узбекистана в Казахстане не стало большой новостью ни для одной из вовлеченных в инцидент стран.

Причина очевидна: пострадавшие – пропавший подросток и его безутешная мать – бедные гастарбайтеры, приехавшие в Атыраускую область Казахстана на заработки из Бухарской области Узбекистана.

Амангельды Мукашев – следователь Управления внутренних дел Кульсары, центра Жылыойского района Атырауской области Казахстана, занимающийся исчезновением Асылбека, отказывается давать какую-либо информацию о ходе следствия, огрызнувшись пару раз, он просто бросает трубку.

Приходится посылать ему вопросы в виде СМС-сообщений, среди них: какие следственные мероприятия проводятся? какие отрабатываются версии? напали ли вы на след пропавшего ребенка? почему вы конфисковали паспорт у матери Асылбека?.. Но все они остаются без ответа.

Правозащитники в Казахстане предполагают, что Асылбек был продан в рабство. Пытаясь помочь в его розыске, правозащитница из Актобе Ирина Гольцварт сделала официальный запрос в полицию Кульсары, рассчитывая получить информацию о результатах следствия, но пока безответно.

Асылбек Хамроев, уроженец кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области Узбекистана, сопровождал свою мать Умиду Хамроеву, работавшую кухонной разнорабочей на ферме в селе Бекжал Жылыойского района Атырауской области Казахстана.

В августе женщине понадобилось съездить в Узбекистан, и она оставила сына под присмотром хозяев фермы. Но когда Умида вернулась 9 сентября, то своего сына не обнаружила, а брат хозяина фермы Аслан Жолаев сказал ей, что Асылбек ушел 2 сентября, что он, наверное, загулял где-то, поэтому писать заявление в полицию не надо.

Умида Хамроева обратилась в посольство Узбекистана в Казахстане, и накануне ей удалось поговорить с неким дипломатом, но пока до реальной помощи не дошло, и казахстанская полиция считает поиск Асылбека Хамроева одним из наименее важных и приоритетных дел.