Тела 50 сгоревших узбекистанцев доставлены в морг Актобе

По данным КЧС МВД Казахстана, тела 50 граждан Узбекистана, сгоревших в автобусе на трассе в Актюбинской области РК, доставлены в морг Актобе, продолжаются поиски останков еще двух.

Эксперты из Казахстана совместно с представителями из Узбекистана приступили к опознанию тел узбекистанцев, погибших утром 18 января в результате возгорания пассажирского автобуса на автотрассе Самара – Шымкент в Актюбинской области РК.

По словам представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, из автобуса удалось извлечь тела 50 сгоревших человек, они все доставлены в морг областного центра Актобе. Продолжаются поиски останков еще двух человек.

Спасателям, со слов выжившего при пожаре водителя автобуса, гражданина Казахстана, стало известно, что всего в салоне находилось 57 человек.

Пятерым из них (три казахстанца и два узбекистанца) удалось выжить.

Спасшиеся мужчины, как рассказала далее Ц-1 представитель КЧС МВД Казахстана, вечером 18 января были перевезены в Актобе и в настоящее время находятся в больнице скорой медицинской помощи.

Несмотря на то что полученные ими ожоги не представляют угрозы для жизни, морально-психологическое состояние выживших является тяжелым, спасателям и следователям пока не удалось получить от них объяснений по поводу того, как начался пожар, почему удалось спастись столь небольшому числу людей.

Известно, что автобус марки «Икарус», которым управляли жители Южно-Казахстанской области, направлялся из Шымкента в Казань (Россия). Этот город был местом работы основной части пассажиров – трудовых мигрантов из Узбекистана.

На вопросы, будет ли организован приезд родственников погибших в Актобе, когда и как будут перевезены в Узбекистан останки, представитель КЧС МВД Казахстана затруднилась ответить, пообещав, что информация может появиться позже.

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана специальная правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, главной задачей которой является установление причин возгорания автобуса и личностей погибших узбекистанцев.

В июне 2017 года в результате опрокидывания автобуса на этой же трассе в Актюбинской области Казахстана погибли девять граждан Узбекистана, а 18 – получили ранения и увечья. Они были также трудовыми мигрантами, ехавшими на заработки в Россию.