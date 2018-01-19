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    Тела 50 сгоревших узбекистанцев доставлены в морг Актобе

    По данным КЧС МВД Казахстана, тела 50 граждан Узбекистана, сгоревших в автобусе на трассе в Актюбинской области РК, доставлены в морг Актобе, продолжаются поиски останков еще двух.

    Горящий автобус на трассе в Актюбинской области РК; youtube
    Горящий автобус на трассе в Актюбинской области РК; youtube

    Эксперты из Казахстана совместно с представителями из Узбекистана приступили к опознанию тел узбекистанцев, погибших утром 18 января в результате возгорания пассажирского автобуса на автотрассе Самара – Шымкент в Актюбинской области РК.

    По словам представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, из автобуса удалось извлечь тела 50 сгоревших человек, они все доставлены в морг областного центра Актобе. Продолжаются поиски останков еще двух человек.

    Спасателям, со слов выжившего при пожаре водителя автобуса, гражданина Казахстана, стало известно, что всего в салоне находилось 57 человек.

    Пятерым из них (три казахстанца и два узбекистанца) удалось выжить.

    Спасшиеся мужчины, как рассказала далее Ц-1 представитель КЧС МВД Казахстана, вечером 18 января были перевезены в Актобе и в настоящее время находятся в больнице скорой медицинской помощи.

    Несмотря на то что полученные ими ожоги не представляют угрозы для жизни, морально-психологическое состояние выживших является тяжелым, спасателям и следователям пока не удалось получить от них объяснений по поводу того, как начался пожар, почему удалось спастись столь небольшому числу людей.

    Известно, что автобус марки «Икарус», которым управляли жители Южно-Казахстанской области, направлялся из Шымкента в Казань (Россия). Этот город был местом работы основной части пассажиров – трудовых мигрантов из Узбекистана.

    На вопросы, будет ли организован приезд родственников погибших в Актобе, когда и как будут перевезены в Узбекистан останки, представитель КЧС МВД Казахстана затруднилась ответить, пообещав, что информация может появиться позже.

    По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана специальная правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов, главной задачей которой является установление причин возгорания автобуса и личностей погибших узбекистанцев.

    В июне 2017 года в результате опрокидывания автобуса на этой же трассе в Актюбинской области Казахстана погибли девять граждан Узбекистана, а 18 – получили ранения и увечья. Они были также трудовыми мигрантами, ехавшими на заработки в Россию.

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Казахстан, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Актобе гастарбайтеры из Узбекистана Казахстан трудовые мигранты из Узбекистана Шавкат Мирзиеев
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