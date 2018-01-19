Жители Центральной Азии соболезнуют узбекистанцам

На трагедию с гражданами Узбекистана откликаются соседи: казахстанцы требуют усилить контроль над пассажирским транспортом в своей стране и выражают соболезнования.

Антон Данилов, главный редактор сайта titus.kz:

«В первую очередь как гражданин Казахстана и житель города Шымкента, откуда был отправлен злополучный рейс, хотел бы выразить искренние соболезнования родственникам и близким трагически погибших граждан Узбекистана на нашей земле. Пострадавшим, конечно же, – скорейшего выздоровления.

Глядя на эту ситуацию и зная, сколько таких же автобусов ездит по стране, как бы жестоко это ни звучало, но трагедия не была неожиданностью. Отсутствие контроля, ответственности, попустительство контролирующих органов, несовершенство законов и коррупция – вот источники случившегося.

Как автобус в таком состоянии, с истекшим техосмотром ездил по просторам страны три года? Как молодые и крепкие ребята не смогли выбраться из автобуса?

Вопросов очень много! Родственники погибших должны получить ответы.

Ужасно и страшно – сгореть заживо. Мне кажется, эта трагедия должна стать толчком для того, чтобы пересмотреть функции компетентных органов. Ведь до 2013 года условия перевозки людей и техосмотр проверяли инспектора транспортного контроля, а теперь это делает полиция.

Но полиции по закону запрещено останавливать транспортное средство только для проверки документов. Получается, что за рулем можно ездить и без документов, главное – соблюдать ПДД. Надеюсь, что международная комиссия по расследованию выяснит истинные причины произошедшего, виновных накажут, а на высшем уровне сделают соответствующие выводы».

Балли Мажец/Balli Marzec, представитель оппозиции Казахстана за рубежом:

«Дорогие наши узбекские друзья! Вчера произошла огромная трагедия. Загорелся автобус, который ехал из Шымкента в Казань. В автобусе сгорели живьем 52 человека, все они – граждане братского Узбекистана.

Как сообщили нам наши узбекские коллеги из оппозиции во главе с Мутабар Таджибаевой, все они были в основном очень молодые люди, которые ехали на заработки в Россию. Они ехали в чужую страну, чтобы заработать на жизнь не только для себя, но и для своих родных и близких. Как нам сообщили наши коллеги, в некоторых семьях погибли по несколько человек.

Оппозиция Казахстана выражает искреннее соболезнование семьям погибших наших узбекских братьев и всему Узбекистану.

Это огромная трагедия не только для Узбекистана, но и для всего Казахстана, так как это произошло на территории Казахстана, в автобусе, принадлежащем казахским гражданам. Надеемся, что власти Казахстана тщательно расследуют эту трагедию.

Дорогие наши узбекские братья и сестры, соболезнуем вам, и мы с вами в вашем горе».

Валентина Гриценко, руководитель областной правозащитной организации «Справедливость», г. Джалал-Абад, Кыргызстан:

«Страна, наши соседи, братья, за что? Они хотели просто накормить досыта свои семьи. У каждого из 52 человек были свои планы: кому-то дом надо строить для детей, кому-то – свадьбу провести, мало ли у людей насущных проблем.

Одно знаю: не обогатиться хотели, экономили каждую копейку, не позволили себе ни поезд, на самолет, а ехали, как дешевле – автобусом, два года не видевшим техосмотра. И водители, тоже явно из-за нищеты, везли топливо с собой, чтобы не заправляться на АЗС, каждую копейку тоже считали.

Одним словом, правителям наших стран пожелания задуматься, куда они ведут своих граждан, а родным и близким покойных – искренние соболезнования и силы пережить такое горе, ответственность за которое полностью лежит на плечах членов правительства наших государств.

Я лично глубоко скорблю и сочувствую, много слов нет… только слезы…

Слезы сочувствия незнакомым мне людям давят и душат…

У нас сегодня большой праздник – Крещение Господне, скажу по-русски: царствие им небесное…

Их не вернуть никакими хорошими словами, пусть грех ляжет на ответственных лиц, которые должны ответить за жизнь и благополучие этих людей..»

Руслан Майтанов, независимый журналист из Казахстана, представитель «Комитета по защите мигрантов»:

«Вчера, 18 января, все мировые СМИ облетела страшная новость… Стало известно, что в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан загорелся автобус с пассажирами – заживо сгорели в огне 52 человека.

Почти все они являлись трудовыми мигрантами, гражданами Узбекистана. Только пятерым пассажирам удалось выбраться из горящего автобуса.

В советские и каримовские годы правления начался интенсивный рост численности населения в Узбекистане.

Во времена диктатора Каримова начался затяжной кризис с экономикой в стране: экономика была ориентирована еще на плановые советские методы хозяйствования. Также в те годы происходила резкая миграция жителей сел в города, всепоглощающая коррупция, увеличился в несколько раз уровень безработицы, шло обнищание простых граждан.

Согласно официальным данным Федеральной миграционной службы РФ на 2013 год, в России работает 2,3 млн граждан Узбекистана. Но по неофициальным данным, их в несколько раз больше. Миллион узбекских граждан выезжает на заработки в соседний Казахстан, а также в Азербайджан, Турцию и Южную Корею.

Таким образом, благодаря бездарной экономической политике Каримова и нынешнего руководства, Узбекистан наряду с Кыргызстаном и Таджикистаном стал основным и надежным поставщиком дешевой рабочей силы во всем СНГ.

А сколько гибнет узбекских граждан на стройках в России, Казахстане, где не соблюдается элементарная техника безопасности? Здесь особого учета и не ведется…

52 погибших гражданина Узбекистана – на совести коррумпированного руководства Узбекистана и Казахстана.

Согласно некоторым неофициальным данным из казахстанских источников, водитель «Икаруса» вез в салоне автобуса, между проходами, несколько баков с горючим, чтобы сэкономить на топливе и не заправляться втридорога в пути.

Также сообщают, что в пути автобус был пару раз остановлен сотрудниками казахстанской дорожной полиции, которые проверили документы у узбекских граждан и, вероятнее всего, знали, что водитель автобуса, преступно подвергая опасности жизни пассажиров, везет в салоне баки и канистры с горючим…

Мы внимательно следим за ситуацией и будем ждать результатов официального расследования созданной правительственной комиссии Казахстана.

В связи с этим трагическим событием, унесшим жизни 52 людей, «Комитет защиты прав мигрантов» выражает глубочайшие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших узбекских граждан».