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    Блогера Муратбека Тунгишбаева без ведома адвоката вывезли из СИЗО ГКНБ КР

    Оппозиционного казахстанского блогера и члена ДВК Муратбека Тунгишбаева вывезли из СИЗО ГКНБ Бишкека в неизвестном направлении, сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

    Муратбек Тунгишбаев в суде в Бишкеке; фото: Галым Агелеуов
    Муратбек Тунгишбаев в суде в Бишкеке; фото: Галым Агелеуов

    «Его забрали сегодня ночью. Я не знаю, куда его повезли», сказал он.

    Сейчас Токтакунов совместно с правозащитниками пытается выяснить местоположение подзащитного. 

    Муратбек Тунгишбаев член запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана». В 2014 году он бежал в Кыргызстан, опасаясь политических преследований. 10 мая по запросу властей РК его арестовали в Бишкеке. 25 июня Октябрьский суд столицы КР принял решение об экстрадиции Тунгишбаева в Казахстан.

    Кыргызстанские правозащитники назвали это решение противоречащим принципам демократии.

    Источник:Ц-1
    Темы: Демократический выбор Казахстана, Казахстан, Оппозиция в Казахстане
    Теги: Казахстан Кыргызстан Муратбек Тунгишбаев экстрадиция
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