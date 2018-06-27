Блогера Муратбека Тунгишбаева без ведома адвоката вывезли из СИЗО ГКНБ КР

Оппозиционного казахстанского блогера и члена ДВК Муратбека Тунгишбаева вывезли из СИЗО ГКНБ Бишкека в неизвестном направлении, сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

«Его забрали сегодня ночью. Я не знаю, куда его повезли», – сказал он.

Сейчас Токтакунов совместно с правозащитниками пытается выяснить местоположение подзащитного.

Муратбек Тунгишбаев – член запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана». В 2014 году он бежал в Кыргызстан, опасаясь политических преследований. 10 мая по запросу властей РК его арестовали в Бишкеке. 25 июня Октябрьский суд столицы КР принял решение об экстрадиции Тунгишбаева в Казахстан.

Кыргызстанские правозащитники назвали это решение противоречащим принципам демократии.