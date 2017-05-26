Братьям из Джалал-Абада предъявили обвинения в связи с терактом в Питере

Следственный комитет России предъявил уроженцам Кыргызстана братьям Аброру и Акрому Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в петербургском метро.

Уроженцы Кыргызстана 27-летний Аброр и 29-летний Акром Азимовы официально стали обвиняемыми в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, унесшего жизни 15 человек.

«Им предъявлены официальные обвинения по двум статьям УК РФ («терроризм» и «незаконный оборот оружия»)», – цитирует РИА «Новости» адвоката задержанных Дмитрия Динзе.

Ранее ГУ МВД по Пермскому краю аннулировало решение о предоставлении гражданства России Азимовым, а также их отцу, заявив, что последний сообщил неверные данные при обращении за гражданством.

Мосгорсуд арестовал братьев до 3 июня. Во время заседания в Басманном суде Акром Азимов говорил, что не имеет отношения к теракту, и возражал против заключения под стражу.

Аброр, в свою очередь, утверждал, что не знал, что его действия связаны со взрывом в метро Петербурга.

Мать братьев Азимовых в интервью Ц-1 утверждала, что старший из братьев – Акром был захвачен 15 апреля в Кыргызстане, более того, его арестовали в больнице Оша, где он накануне перенес операцию в связи с гайморитом.

Клиника в Оше подтверждает, что он находился на лечении, и что вся необходимая информация на этот счет была передана кыргызским силовикам.

ФСБ России продолжает заверять общественность, что Акром был взят 19 апреля под Москвой, в поселке Московский.

3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельной бомбы. Жертвами стали 15 человек, более 50 получили ранения.

По версии следствия, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник – 22-летний Акбаржон Джалилов, этнический узбек, эмигрировавший в Россию из Кыргызстана.