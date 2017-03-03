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    Дело Омурбека Текебаева сотрясает Кыргызстан

    После ареста лидера оппозиционной фракции «Ата Мекен» в Кыргызстане нарастает напряжение, его сторонники высказывают все более серьезные обвинения в адрес президента.

    Омурбек Текебаев; фото: 24.kg
    Омурбек Текебаев; фото: 24.kg

    Со дня ареста (26 февраля) прошло несколько дней – за это время в стране прозвучали призывы к протестам и напоминания о революциях, громкие обвинения и опровержения, рассуждения о российском влиянии и неожиданное заявление Атамбаева, передумавшего покидать политическую арену.

    Фальшивые документы

    Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз, адвокаты пребывающего в СИЗО ГКНБ Текебаева, 1 марта заявили, что на борту турецкого «Боинга», рухнувшего 16 января этого года на поселок Дача-Суу под Бишкеком, был груз, принадлежащий семье президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева: электроника, деньги, драгоценности.

    Адвокаты утверждали, что эта информация содержится в секретных документах, якобы переданных их подзащитному турецкими спецслужбами, и ГКНБ стремится скрыть ее от общественности.

    Уже на следующий день обнародованные документы были названы «подделкой, фейком и нелепостью».

    Об этом заявил турецкий посол в Кыргызстане Метин Кылыч во время встречи с главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым, пишет K-news.

    После публикации документа в соцсетях знатоки турецкого смеялись над ошибками в тексте и утверждали, что писал его даже не носитель языка.

    Впрочем, ответ на вопрос, что было на борту потерпевшего крушение самолета и кому это принадлежало, пока не прозвучал.

    Журналист «Коммерсанта» в Кыргызстане Кабай Карабеков допускает, что груз – контрабандный и к нему могут иметь отношение высокопоставленные кыргызстанские чиновники.

    Дело Текебаева задержит Атамбаева в политике

    Усилению повисшего в воздухе напряжения способствовало неожиданное заявление Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о намерении остаться в политике, прозвучавшее 28 февраля во время совместной конференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее он не раз говорил о желании заняться творчеством по истечении своего президентского срока осенью 2017 года.

    «Я не знаю, хватит ли у следующего президента доводить такие дела до конца. Но при мне они будут доводиться до конца. И потом, когда я уже не буду президентом, я все-таки останусь в политике», – сказал Атамбаев, комментируя дело Текебаева.

    Политологи принялись строить предположения насчет роли Атамбаева в кыргызстанской политике после грядущих выборов.

    Оценки заявления президента тоже разделились: одни эксперты считают, что такому опытному политику важно сохранить влияние, чтобы продолжались начатые реформы.

    Другие увидели в его словах подтверждение того, что Атамбаев не намерен расставаться с властью и, возможно, использует правоохранительные органы для борьбы с политическими оппонентами.

    Российский след

    Основанием для ареста Текебаева стало заявление российского предпринимателя Леонида Маевского, который утверждает, что в 2010 году передал ему (тогда занимающему должность зампредседателя самопровозглашенного временного правительства КР) один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

    Сторонники Текебаева считают неслучайным тот факт, что события семилетней давности вдруг стали поводом для разбирательства накануне очередных президентских выборов в Кыргызстане.

    Маевский, комментируя ситуацию изданию «Коммерсант» в Кыргызстане, объяснил, что написал заявление именно сейчас по совету компаньонов, заверивших его, что сейчас оно будет объективно рассмотрено (ранее молчал, поскольку не был в этом уверен).

    Российский эксперт по Средней Азии, политолог Аркадий Дубнов заявил «Коммерсанту», что не сомневается в том, что «фигу в кармане» против Текебаева нарочно держали до удобного момента. Он не исключил, что это дело может вызвать социальный взрыв в стране.

    Кто на стороне лидера «Ата Мекена»

    Среди тех, кто поддержал Текебаева и назвал его задержание политически мотивированным– экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, Чолпон Джакупова – депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол», правозащитница Динара Ошурахунова.

    Комитет защиты свободы слова, созданный в прошлом году журналистами, общественными активистами и оппозиционными политиками, в день его ареста призвал к бессрочному протесту с требованием освободить Текебаева.

    Парламентарии из пропрезидентской фракции СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) считают арест главы оппозиционной фракции законным и предлагают оппозиционерам не нагнетать обстановку в стране.

    К примеру, Ирина Карамушкина, депутат от СДПК, заявила «Азаттыку», что факты, собранные в уголовном деле, доказывают вину Текебаева.

    Сторонники лидера фракции «Ата Мекен» 26–28 февраля проводили митинги в Бишкеке, Оше и в Джалал-Абадской области с требованием его освободить. В самом многолюдном собрании – под стенами здания Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) в столице участвовали около тысячи кыргызстанцев.

    На малой родине Текебаева, в Базар-Коргоне Джалал-Абадской области ежедневно со дня ареста собирается по несколько десятков человек. Протестующие не раз пытались перекрыть трассу Бишкек-Ош, установив на ней юрты, но милиция эти попытки пресекла.

    Давний конфликт с президентом

    Открытое противостояние Текебаева и Атамбаева началось минувшей осенью, когда лидер «Ата Мекен» выступил против предложенных президентом и его командой поправок в Конституцию.

    В сентябре оппозиционер обнародовал факты сомнительной сделки по купле-продаже нескольких гектаров земли у секретного военного завода «Дастан» и строительства на этом участке особняка для Алмазбека Атамбаева.

    Еще в ноябре 2016 года Ц-1 предполагал, что для лидера оппозиции это противостояние может обернуться тюремным заключением.

    В итоге Генпрокуратура Кыргызстана не обнаружила ничего противозаконного в сделке, на которую обратил внимание Текебаев. Изменения в Основной закон были поддержаны на референдуме 11 декабря 2016 года, а конфликт между политическими соперниками обострился.

    Глава «Ата Мекена» был задержан в аэропорту «Манас», арестован и помещен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.

    Источник:Ц-1
    Темы: Омурбек Текебаев
    Теги: "Ата Мекен" Алмазбек Атамбаев арест ГКНБ Кыргызстана Леонид Маевский митинги Омурбек Текебаев протест
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