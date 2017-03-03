Дело Омурбека Текебаева сотрясает Кыргызстан

После ареста лидера оппозиционной фракции «Ата Мекен» в Кыргызстане нарастает напряжение, его сторонники высказывают все более серьезные обвинения в адрес президента.

Со дня ареста (26 февраля) прошло несколько дней – за это время в стране прозвучали призывы к протестам и напоминания о революциях, громкие обвинения и опровержения, рассуждения о российском влиянии и неожиданное заявление Атамбаева, передумавшего покидать политическую арену.

Фальшивые документы

Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз, адвокаты пребывающего в СИЗО ГКНБ Текебаева, 1 марта заявили, что на борту турецкого «Боинга», рухнувшего 16 января этого года на поселок Дача-Суу под Бишкеком, был груз, принадлежащий семье президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева: электроника, деньги, драгоценности.

Адвокаты утверждали, что эта информация содержится в секретных документах, якобы переданных их подзащитному турецкими спецслужбами, и ГКНБ стремится скрыть ее от общественности.

Уже на следующий день обнародованные документы были названы «подделкой, фейком и нелепостью».

Об этом заявил турецкий посол в Кыргызстане Метин Кылыч во время встречи с главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым, пишет K-news.

После публикации документа в соцсетях знатоки турецкого смеялись над ошибками в тексте и утверждали, что писал его даже не носитель языка.

Впрочем, ответ на вопрос, что было на борту потерпевшего крушение самолета и кому это принадлежало, пока не прозвучал.

Журналист «Коммерсанта» в Кыргызстане Кабай Карабеков допускает, что груз – контрабандный и к нему могут иметь отношение высокопоставленные кыргызстанские чиновники.

Дело Текебаева задержит Атамбаева в политике

Усилению повисшего в воздухе напряжения способствовало неожиданное заявление Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о намерении остаться в политике, прозвучавшее 28 февраля во время совместной конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее он не раз говорил о желании заняться творчеством по истечении своего президентского срока осенью 2017 года.

«Я не знаю, хватит ли у следующего президента доводить такие дела до конца. Но при мне они будут доводиться до конца. И потом, когда я уже не буду президентом, я все-таки останусь в политике», – сказал Атамбаев, комментируя дело Текебаева.

Политологи принялись строить предположения насчет роли Атамбаева в кыргызстанской политике после грядущих выборов.

Оценки заявления президента тоже разделились: одни эксперты считают, что такому опытному политику важно сохранить влияние, чтобы продолжались начатые реформы.

Другие увидели в его словах подтверждение того, что Атамбаев не намерен расставаться с властью и, возможно, использует правоохранительные органы для борьбы с политическими оппонентами.

Российский след

Основанием для ареста Текебаева стало заявление российского предпринимателя Леонида Маевского, который утверждает, что в 2010 году передал ему (тогда занимающему должность зампредседателя самопровозглашенного временного правительства КР) один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

Сторонники Текебаева считают неслучайным тот факт, что события семилетней давности вдруг стали поводом для разбирательства накануне очередных президентских выборов в Кыргызстане.

Маевский, комментируя ситуацию изданию «Коммерсант» в Кыргызстане, объяснил, что написал заявление именно сейчас по совету компаньонов, заверивших его, что сейчас оно будет объективно рассмотрено (ранее молчал, поскольку не был в этом уверен).

Российский эксперт по Средней Азии, политолог Аркадий Дубнов заявил «Коммерсанту», что не сомневается в том, что «фигу в кармане» против Текебаева нарочно держали до удобного момента. Он не исключил, что это дело может вызвать социальный взрыв в стране.

Кто на стороне лидера «Ата Мекена»

Среди тех, кто поддержал Текебаева и назвал его задержание политически мотивированным– экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, Чолпон Джакупова – депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол», правозащитница Динара Ошурахунова.

Комитет защиты свободы слова, созданный в прошлом году журналистами, общественными активистами и оппозиционными политиками, в день его ареста призвал к бессрочному протесту с требованием освободить Текебаева.

Парламентарии из пропрезидентской фракции СДПК (Социал-демократическая партия Кыргызстана) считают арест главы оппозиционной фракции законным и предлагают оппозиционерам не нагнетать обстановку в стране.

К примеру, Ирина Карамушкина, депутат от СДПК, заявила «Азаттыку», что факты, собранные в уголовном деле, доказывают вину Текебаева.

Сторонники лидера фракции «Ата Мекен» 26–28 февраля проводили митинги в Бишкеке, Оше и в Джалал-Абадской области с требованием его освободить. В самом многолюдном собрании – под стенами здания Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) в столице участвовали около тысячи кыргызстанцев.

На малой родине Текебаева, в Базар-Коргоне Джалал-Абадской области ежедневно со дня ареста собирается по несколько десятков человек. Протестующие не раз пытались перекрыть трассу Бишкек-Ош, установив на ней юрты, но милиция эти попытки пресекла.

Давний конфликт с президентом

Открытое противостояние Текебаева и Атамбаева началось минувшей осенью, когда лидер «Ата Мекен» выступил против предложенных президентом и его командой поправок в Конституцию.

В сентябре оппозиционер обнародовал факты сомнительной сделки по купле-продаже нескольких гектаров земли у секретного военного завода «Дастан» и строительства на этом участке особняка для Алмазбека Атамбаева.

Еще в ноябре 2016 года Ц-1 предполагал, что для лидера оппозиции это противостояние может обернуться тюремным заключением.

В итоге Генпрокуратура Кыргызстана не обнаружила ничего противозаконного в сделке, на которую обратил внимание Текебаев. Изменения в Основной закон были поддержаны на референдуме 11 декабря 2016 года, а конфликт между политическими соперниками обострился.

Глава «Ата Мекена» был задержан в аэропорту «Манас», арестован и помещен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве.