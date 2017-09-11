Омбудсвумен Казахстана спасает ребенка из Узбекистана

Казахстан готов провести дорогостоящую операцию ребенку граждан Узбекистана, проживающих в Астане, но просит Ташкент прислать недостающие документы.

Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Загипа Балиева на международном форуме «Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы», проходившем в Кыргызстане с 6 по 8 сентября, рассказала об одной человеческой истории.

Проживающий в Астане 11-летний мальчик нуждается в дорогостоящей операции, на сегодняшний день он находится в онкологической больнице столицы РК.

Но его родители являются гражданами Республики Узбекистан.

По словам Балиевой, казахстанские врачи готовят мальчика для трансплатации костной ткани от родителей и намерены лечить его бесплатно, но для этого он должен быть гражданином Казахстана.

Казахстанская сторона, как рассказала Балиева, запросила соответствующие документы из Министерства иностранных дел РУз и посольства Узбекистана в РК, но ответ опоздывает.

В связи с этим омбудсвумен Казахстана на международном форуме попросила содействия уполномоченного по правам человека Узбекистана Улугбека Мухаммадиева.

Омбудсмен Узбекистана пообещал сразу же после окончания мероприятия передать просьбу соответствующим органам Республики Узбекистан.

Балиева заявила, что спасение одной жизни стоит проведения нескольких встреч, как состоявшаяся в Кыргызстане.

Когда взаимодействие работает

В свою очередь, омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев привел пример совместной работы с уполномоченным по правам человека Республики Узбекистан.

По его словам, 13-летняя гражданка Кыргызстана А. К. попала в заключение в Свердловской области России, так как не имела с собой необходимых документов.

«Когда мы изучали ее дело, выяснилось, что у нее было свидетельство о рождении. Она, оказывается, родилась в Узбекистане. Работая с омбудсменами Узбекистана и Свердловской области, мы вместе защищали ее права, и девочка благополучно прибыла в Кыргызстан. И таких примеров много», – сказал Оторбаев.

В форуме, прошедшем на берегах Иссык-Куля, принимали участие представители институтов омбудсмена 15 стран, 10 уполномоченных по правам человека – из постсоветских стран и стран Европы, а также представители таких международных организаций, как ОБСЕ, Датский институт и Комитет ООН, Международная тюремная реформа (PRI).