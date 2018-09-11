Перед наездом на толпу в Москве кыргыза избивали земляки

Уроженца Кыргызстана Бекжана Сарбишева перед наездом на толпу людей в Москве избивали около десяти соотечественников, сообщила вечером 10 сентября пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

20-летний Бекжан Сарбишев 9 сентября совершил массовый наезд на пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. В результате происшествия один человек погиб, около десяти получили травмы различной степени тяжести.

Как выяснило посольство КР, перед этим Сарбишева избила группа его земляков. Он пытался заступиться за свою сестру, к которой приставали пьяные посетители ночного клуба «Аура». Избитый молодой человек дождался их около выхода, сел за руль и намеренно сбил людей.

Из десяти травмированных как минимум пятеро принимали участие в избиении Бекжана. Сейчас они проходят по уголовному делу в качестве пострадавших, но, возможно, в их отношении будет возбуждено уголовное дело.

Сейчас уроженец Ошской области Бекжан Сарбишев, в 2003 году получивший гражданство России, находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».