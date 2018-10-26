Россия уходит в Узбекистан… А как же Кыргызстан?

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая перед жителями Нарынской области, назвал Россию главным инвестором в экономику страны. Так ли это?

В Нарынской области Кыргызстана президент Жээнбеков находился с рабочей поездкой 24 октября. Открывая физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный на средства компании «Газпром», он и произнес свою речь о большой дружбе между Кыргызстаном и Россией.

«Россия является нашим союзником и стратегическим партнером, одна из близких и доверенных дружеских стран, – цитирует президента его пресс-служба. – У нас одна судьба и одна история с Россией».

Глава государства добавил, что считает Россию главным инвестором в экономику Кыргызстана.

Бывший главный инвестор

Действительно, с момента распада СССР Россия постоянно оказывала Кыргызстану финансовую помощь. И в виде инвестиций, и в виде кредитов и грантов. Кроме того, неоднократно прощала многомиллионные долги.

По самым скромным подсчетам, за годы независимости Кыргызстан получил от России более 10 млрд долларов финансовой помощи. И это без учета переводов более 600 тысяч трудовых мигрантов из КР, ежегодно перечисляющих из Российской Федерации домой порядка 2,5 млрд долларов.

Однако в последнее время ситуация изменилась. Сейчас в Кыргызстане осуществляется всего два крупных проекта, финансируемых из России. Это Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в полмиллиарда долларов, созданный в 2014 году для развития (…роста или усовершенствования…) экономики республики.

Второй проект – газификация страны российским «Газпромом», – начатый в том же 2014 году, на который компания потратила уже около 450 млн долларов.

Был еще один амбициозный совместный проект – строительство Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Согласно подписанным в 2012 году соглашениям, финансировать возведение ГЭС должна была Россия.

Однако воплотить проект в жизнь так и не удалось. Компания «Русгидро», которая и должна была вести строительство, едва начав работы, заморозила финансирование. До конца 2015 года, по сути, к выполнению проектных обязательств россияне толком не приступили. А в начале 2016 все соглашения по ГЭС между странами были разорваны.

С тех пор крупных совместных проектов у КР и РФ нет.

В долгу у Поднебесной

Зато очень активно инвестирует средства в Кыргызстан другой союзник и партнер – Китай.

За последние десять лет Пекин финансировал крупнейшие проекты. Например, строительство линии электропередачи «Датка – Кемин» стоимостью в полмиллиарда долларов было завершено в 2015 году. Благодаря этой ЛЭП Кыргызстан обрел энергонезависимость от соседей.

Китай по большей части финансировал также строительство дороги Бишкек – Нарын – Торугарт стоимостью примерно в 400 млн долларов.

Еще один проект, осуществляемый в основном на деньги из Поднебесной, – постройка альтернативной дороги, соединяющей юг и север Кыргызстана. Сдать ее обещают к 2022 году. А обойдется она в общей сложности почти в 1 млрд долларов.

Не стоит забывать и о скандальной реконструкции Бишкекской ТЭЦ, которая обошлась Кыргызстану в 386 миллионов долларов, взятых в кредит у того же Китая.

И это только самые крупные вложения восточного соседа. Помимо них в Кыргызстане осуществляется около десятка менее затратных китайских проектов.

Кстати, такая огромная задолженность перед Поднебесной уже вызывает в Кыргызстане серьезные опасения. В отличие от той же России, прощать долги Китай не привык. А чем Кыргызстан будет рассчитываться с миллиардными долгами – неизвестно.

Еще одному заемщику китайских денег – Таджикистану, например, пришлось погашать задолженности в 2011 году частью своей территории, а в апреле 2018-го – месторождениями полезных ископаемых.

У России – новый друг?

Перестав инвестировать в крупные проекты в Кыргызстане, Россия нашла новое место для своих финансовых вложений.

В рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан 18–19 октября подписано свыше 800 документов на общую сумму более 27 млрд долларов США. О чем Ц-1 подробно писал в материале «Россия, как в годы СССР, берется за экономику Узбекистана».

Это говорит о том, что деньги в России есть, просто вкладывать в Кыргызстан там не хотят.

Наступил разлад?

О проблемах в отношениях России и Кыргызстана говорить пока рано. Лидеры обеих стран с высоких трибун по-прежнему вещают о дружбе и братстве.

К тому же КР и РФ являются партнерами по Евразийскому экономическому союзу, Организации Договора коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Тем не менее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков все чаще оказывается «за бортом» дружеских встреч президентов.

Например, его не пригласили на неформальную встречу в Казахстане 20 октября, на которой присутствовали Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

Всё наладится?

Кыргызстан в сотрудничестве с Россией очень заинтересован, тем более – банально привык к финансовой помощи партнера и союзника.

Например, депутаты парламента республики на заседании 18 октября всерьез обсуждали, почему бы Путину не подарить Жээнбекову новый самолет… А то старый, тоже подаренный Путиным более десяти лет назад, уже морально устарел.

Правда, непонятно, почему президент России должен кому-то дарить такой дорогой презент (современный лайнер стоит не менее 90 млн долларов).

Возобновит ли Россия инвестиции в экономику Кыргызстана – тоже пока под вопросом.

Однако президент Сооронбай Жээнбеков в Нарынской области обещал: инвестиции будут.

«Во время встреч с президентом России Владимиром Путиным мы также каждый раз обсуждаем укрепление социально-экономических, торговых, культурно-гуманитарных отношений, – заявил глава государства. – В будущем (…В дальнейшем… В перспективе…) еще есть очень много совместных проектов, которые будут реализованы».

Какие конкретно проекты в планах – Жээнбеков не сообщил.

Андрей Назаров – корреспондент Ц-1 в Кыргызстане