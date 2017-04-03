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    В Оше все больше родителей отказываются от детских прививок

    В Ошской области Кыргызстана растет число родителей, отказывающихся от вакцинации детей: одни – из религиозных соображений, другие видят в прививках некий заговор.

    Фото с сайта: puzkarapuz.ru
    Фото с сайта: puzkarapuz.ru

    По мнению жителя Оша Алишера Ахмедова, у которого два месяца назад родился сын, каждый родитель должен знать о своих правах и обязанностях при получении прививок.

    «Мы в родильном доме тоже не получили прививки, так как в составе препаратов есть вредные вещества для организма ребенка. Об этом я получил достаточно информации из разных источников», – говорит Ахмедов.

    По его словам, в местной поликлинике он написал отказное заявление, ссылаясь на законы Кыргызской Республики, где четко указаны права и обязанности родителей. После этого медперсонал перестал его донимать.

    «К сожалению, многие родители не знают об этом, и в основном ссылаются на религию при отказе от вакцинации», – говорит он в интервью Ц-1.

    Далее молодой отец делится, что вне зависимости от религии он считает прививки частью некоего придуманного кем-то плана…

    Медики убеждены, что отказ от прививок чреват тем, что через несколько лет в стране образуется целая прослойка непривитых детей, подверженных распространенным и опасным заболеваниям, и в стране может быть нарушено эпидемиологическое благополучие.

    При этом никто не знает точного количества родителей, отказавшихся от вакцинации своих детей. В Минздраве КР все же говорят о тенденции роста таких случаев.

    Стало известно, что на днях в Узгенском районе Ошской области врачи обратились с заявлением в прокуратуру на 267 родителей, отказывающихся от вакцинации детей.

    По словам главного специалиста по иммунологии Жамили Баетовой, в Узгене, несмотря на проводимые работы среди населения, из года в год увеличивается количество семей, отказывающихся от вакцинации детей.

    «На данный момент зарегистрированы 267 семей, в том числе три – в селе Мырзаке, 28 – в селе Куршаб, 246 – в городе Узген. Граждане, отказывающиеся от проведения вакцинации детей, опираются на видеоролики из Интернета. Мы рассматриваем их заявления и ставим на учет. Также мы подали заявление в районную прокуратуру, сейчас проводится проверка», – проинформировала она.

    Медики вспоминают, как в позапрошлом году на юге Кыргызстана вспыхнула краснуха. Этим острым инфекционным заболеванием тогда переболели более полутора тысяч детей и взрослых. Теперь же из-за массового отказа от иммунопрофилактики, по словам врачей, возникла новая угроза эпидемии.

    Тенденция отказа от прививок наблюдается и в соседнем Казахстане. В 2016 году в Атырауской области страны от прививок отказались 408 семей, годом ранее их число составляло 398. Чаще всего в качестве причины отказа называлась религиозность родителей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети в Центральной Азии, Здоровье, Здравоохранение
    Теги: график прививок дети в Кыргызстане Кыргызстан Ош Прививки детям
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