В Оше все больше родителей отказываются от детских прививок

В Ошской области Кыргызстана растет число родителей, отказывающихся от вакцинации детей: одни – из религиозных соображений, другие видят в прививках некий заговор.

По мнению жителя Оша Алишера Ахмедова, у которого два месяца назад родился сын, каждый родитель должен знать о своих правах и обязанностях при получении прививок.

«Мы в родильном доме тоже не получили прививки, так как в составе препаратов есть вредные вещества для организма ребенка. Об этом я получил достаточно информации из разных источников», – говорит Ахмедов.

По его словам, в местной поликлинике он написал отказное заявление, ссылаясь на законы Кыргызской Республики, где четко указаны права и обязанности родителей. После этого медперсонал перестал его донимать.

«К сожалению, многие родители не знают об этом, и в основном ссылаются на религию при отказе от вакцинации», – говорит он в интервью Ц-1.

Далее молодой отец делится, что вне зависимости от религии он считает прививки частью некоего придуманного кем-то плана…

Медики убеждены, что отказ от прививок чреват тем, что через несколько лет в стране образуется целая прослойка непривитых детей, подверженных распространенным и опасным заболеваниям, и в стране может быть нарушено эпидемиологическое благополучие.

При этом никто не знает точного количества родителей, отказавшихся от вакцинации своих детей. В Минздраве КР все же говорят о тенденции роста таких случаев.

Стало известно, что на днях в Узгенском районе Ошской области врачи обратились с заявлением в прокуратуру на 267 родителей, отказывающихся от вакцинации детей.

По словам главного специалиста по иммунологии Жамили Баетовой, в Узгене, несмотря на проводимые работы среди населения, из года в год увеличивается количество семей, отказывающихся от вакцинации детей.

«На данный момент зарегистрированы 267 семей, в том числе три – в селе Мырзаке, 28 – в селе Куршаб, 246 – в городе Узген. Граждане, отказывающиеся от проведения вакцинации детей, опираются на видеоролики из Интернета. Мы рассматриваем их заявления и ставим на учет. Также мы подали заявление в районную прокуратуру, сейчас проводится проверка», – проинформировала она.

Медики вспоминают, как в позапрошлом году на юге Кыргызстана вспыхнула краснуха. Этим острым инфекционным заболеванием тогда переболели более полутора тысяч детей и взрослых. Теперь же из-за массового отказа от иммунопрофилактики, по словам врачей, возникла новая угроза эпидемии.

Тенденция отказа от прививок наблюдается и в соседнем Казахстане. В 2016 году в Атырауской области страны от прививок отказались 408 семей, годом ранее их число составляло 398. Чаще всего в качестве причины отказа называлась религиозность родителей.