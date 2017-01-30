Антикоррупционное ведомство РТ взялось за «второго человека» в стране

Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана проверяет строительный объект, за который отвечал бывший мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев.

Проверке Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана подвергся

проект «Доступное жилье», который был запущен три года назад отправленным в середине января в отставку с поста мэра Душанбе Махмадсаидом Убайдуллоевым.

Местные СМИ в Таджикистане цитируют заместителя главы антикоррупционного ведомства Ильеса Идрисзода, что проверка начата по инициативе нового мэра столицы, которым стал 29-летний сын президента страны Рустами Эмомали, и некоторых горожан-вкладчиков.

В рамках проекта «Доступное жилье» столичная администрация обязалась оплатить 30% строительства жилых домов, остальные 70% осуществлялись за счет вкладчиков – самих жителей.

Первые дома должны были быть сданы в сентябре 2015 года, однако этого до сих пор не произошло.

Помимо должности мэра Душанбе, Убайдуллаев 17 лет занимал должность председателя Верхней палаты парламента страны. Эта позиция остается за ним, что делает его вторым официальным лицом в государстве.

Запасной игрок – Рустами Эмомали

Однако эксперты не исключают, что скоро Эмомали заменит его и на этом посту, и таким образом в Таджикистане может произойти мягкая передача власти от отца к сыну в случае форс-мажора.

По мнению наблюдателей, проверка деятельности бывшего мэра может быть инициирована именно по этой причине.

Если в ходе этой проверки будут выявлены факты хищения, то это может стать основанием снятия Убайдуллоева с должности председателя Маджлиси милли.

Согласно Конституции членом Маджлиси милли может быть избрано или назначено лицо не моложе 30 лет, имеющее только гражданство Республики Таджикистан, и высшее образование.

Одну четвертую часть членов Маджлиси милли назначает президент Республики Таджикистан.

Рустами Эмомали в этом году исполняется 30 лет.