В таджикской столице задержан пьяный водитель… троллейбуса

Автоинспекторы таджикской столицы отрапортовали о задержании более 80 нетрезвых автолюбителей за последние два месяца, среди которых есть и водитель троллейбуса.

Также задержан водитель микроавтобуса в наркотическом опьянении, об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь ГАИ Душанбе Мирзо Саидов.

По его словам, после ужесточения законодательства за нарушение правил движения на дорогах столичные блюстители порядка стремятся обнаружить водителей-лихачей.

Согласно новым правилам, нетрезвые автолюбители решением суда подвергаются штрафу в размере от 15 до 30 тысяч сомони (1700–3400 долларов США), а также лишаются водительских прав сроком до пяти лет.

«Водителя троллейбуса я остановил лично на проспекте Айни за нарушение правил движения, – рассказал Саидов. – Эксперты установили, что он в нетрезвом виде».

Также был остановлен водитель маршрутного такси на главной улице Душанбе – проспекте Рудаки. Экспертиза выяснила, что водитель употреблял гашиш.

Все нетрезвые душанбинские водители оштрафованы и лишены прав, утверждает ГАИ города.