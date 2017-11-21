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    В таджикской столице задержан пьяный водитель… троллейбуса

    Автоинспекторы таджикской столицы отрапортовали о задержании более 80 нетрезвых автолюбителей за последние два месяца, среди которых есть и водитель троллейбуса.

    Такси за три сомони в Душанбе; фото: ozodi.org
    Такси за три сомони в Душанбе; фото: ozodi.org

    Также задержан водитель микроавтобуса в наркотическом опьянении, об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь ГАИ Душанбе Мирзо Саидов.

    По его словам, после ужесточения законодательства за нарушение правил движения на дорогах столичные блюстители порядка стремятся обнаружить водителей-лихачей.

    Согласно новым правилам, нетрезвые автолюбители решением суда подвергаются штрафу в размере от 15 до 30 тысяч сомони (1700–3400 долларов США), а также лишаются водительских прав сроком до пяти лет.

    «Водителя троллейбуса я остановил лично на проспекте Айни за нарушение правил движения, – рассказал Саидов. – Эксперты установили, что он в нетрезвом виде».

    Также был остановлен водитель маршрутного такси на главной улице Душанбе – проспекте Рудаки. Экспертиза выяснила, что водитель употреблял гашиш.

    Все нетрезвые душанбинские водители оштрафованы и лишены прав, утверждает ГАИ города.

    Источник:Ц-1
    Темы: Душанбе и душанбинцы, Транспорт в Центральной Азии
    Теги: ГАИ Душанбе Душанбе Таджикистан транспорт в Душанбе
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