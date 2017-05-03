Арест антикоррупционеров в Таджикистане: кого взяли и что обнаружили

Миллион долларов и килограммы золота найдены при обыске у Фируза Холмуродзода – одного из главных таджикских борцов с коррупцией, сообщает источник.

В доме Фируза Холмуродзода (Холмуродова), начальника следственного управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, в ходе обыска было обнаружено 1,3 млн долларов, 6 кг золота, 50 пар дорогих костюмов и обуви, сообщает таджикское агентство «Ахбор».

Кроме того, было выявлено, что Холмуродзода обладает 31 объектом недвижимости в Душанбе, домом в Австрии, двумя домами в районе Чортут и дачей в районе Варзоб.

У него также изъяли несколько банковских карточек Visa со счетами в иностранных банках и девять поддельных паспортов.

Миллионные взятки

Холмуродзода был арестован 22 апреля при получении взятки. По разным данным, размер ее составлял от 120 тыс. до миллиона долларов.

По словам источников «Ахбор», вначале задержанный вел себя очень высокомерно, однако после выявления доказательств его вины стал давать показания.

В частности, он рассказал о взятках на сумму три миллиона долларов. Два миллиона были получены от Анвара Ахмедова, одного из сотрудников Таможенного комитета. Еще один – от директора строительной компании «Точсохтумон» Махмуда Исоева.

На вопрос, где эти деньги, задержанный ответил, что «ест не один», – поделился с другими высокопоставленными лицами.

На основании показаний Холмуродзода 1 мая был задержан заместитель Таможенного управления Худжанда Фаридун Беназиров, который якобы был одним из посредников при передаче взяток для Холмуродзода и его высокопоставленного покровителя. Имя покровителя не сообщается.

Кто задержан?

17 сотрудников Агентства по государственному финансовому контролю были арестованы в 20 числах апреля. Руководство агентства официально эту информацию подтверждает, однако от комментариев по поводу обстоятельств дела воздерживается, ссылаясь на гриф секретности, и список задержанных тоже не обнародует.

«Ахбор» опубликовал имена девяти высокопоставленных сотрудников ведомства. Некоторые из них, как выяснилось, уже не работают в агентстве – не исключено, что приказы об их увольнении были оформлены задним числом.

Среди задержанных:

Давлатбек Хайрзода (Хайров) – бывший заместитель директора агентства. Задержан на границе с Кыргызстаном при попытке покинуть страну. По некоторым данным, при нем было обнаружено 20 кг золота. Иброхим Исмоилзода – бывший начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями в сфере налогов. Косим Саидзода – бывший начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями в сфере транспорта. Джамолиддин Муҳаммадзода (Муборов) – бывший начальник организационно-инспекторского управления антикоррупционного ведомства. В 2013 году занимал должность начальника следственного управления, которое расследовало громкое дело предпринимателя и экс-министра Зайда Саидова. Фируз Холмуродзода (Холмуродов) – начальник следственного управления. Фахриддин Бозоров – заместитель начальника следственного управления. Умед Камолов – бывший начальник управления по борьбе с преступлениями в судебной системе и органах правопорядка, сын бывшего главы КНБ Саиданвара Камолова. Амиршо Султонзода – начальник следственного отдела Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, племянник бывшего депутата нижней палаты таджикского парламента Саодат Амиршоевой. Сафарали Хомидзода – бывший заместитель начальника антикоррупционного управления в Хатлонской области.

Остальные задержанные являются сотрудниками более низкого ранга. Среди них – Фирдавс Ниёзбадалов – следователь антикоррупционного ведомства, зять бывшего советника по безопасности президента Амиркула Азимова.

По данным «Ахбор», в ходе обыска в доме отца Ниёзбадалова в Бустоне Согдийской области в мешках были обнаружены деньги и драгоценности.

Родственника Рахмона не тронули

«Ахбор», ссылаясь на свои источники, также сообщает, что помимо 17 арестованных еще сорок сотрудников были уволены из рядов ведомства.

По данным источников, уволены почти все сотрудники управления по борьбе с преступлениями в судебной системе и правоохранительных органах, за исключением Сафара Джобирзода – зятя брата президента Рахмона – Нуриддина Рахмонова. Более того, в разгар антикоррупционного расследования он получил в ведомстве новую должность.