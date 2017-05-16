Бортпроводники Tajik Air пожаловались президенту Таджикистана

В Таджикской национальной авиакомпании намерены урезать зарплаты стюардессам. Они просят Эмомали Рахмона защитить их трудовые права.

В открытом обращении бортпроводников к президенту Таджикистана, опубликованном 15 мая на сайте «Озодагон», говорится о приказе генерального директора компании Хайрулло Рахимова урезать зарплаты бортпроводникам вопреки требованиям Трудового кодекса. Под обращением подписались 73 человека.

Некоторые авторы письма в беседе с Ц-1 сообщили, что решили обратиться к президенту в начале мая, когда в компании начали составлять новые контракты, где оговорены новые, ухудшенные условия работы.

«По закону в таких случаях работников должны уведомить за два месяца до изменений, – объясняют наши собеседники, – но в Tajik Air принуждают подписывать новые контракты даже без письменного уведомления, хотя это противоречит законодательству Таджикистана».

Заработок стюардесс может уменьшиться на 70 процентов

По словам сотрудников авиакомпании, гендиректор на общем собрании сообщил, что намерен уравнять их зарплату с заработком сотрудников другой отечественной авиакомпании. Хотя название ее не озвучили, очевидно, что речь идет о компании «Сомон Эйр». Несколько лет назад там сократили размеры почасовой оплаты за налет часов для бортпроводников и пилотов, а также отменили доплату за работу в ночное время. В итоге зарплаты сократились примерно на 70%.

Предполагаемое снижение зарплаты работающим на борту воздушных суден противоречит Трудовому кодексу Таджикистана, поскольку служащие авиакомпаний относятся к категории работающих во вредных и особо вредных условиях труда.

Администрации зарплату не урежут

По словам наших собеседников, сотрудники авиакомпании, приближенные к руководству, зная о подготовке обращения бортпроводников к президенту Таджикистана, оказывали давление на авторов письма и подписантов, пытаясь представить их попытки защитить свои трудовые права как антиправительственную кампанию.

В опале оказались именно бортпроводники, поскольку сотрудникам наземных служб и пилотам Tajik Air урезать зарплату не собираются. В итоге мнения вокруг грядущих перемен в трудовом коллективе разделились.

Бортпроводники жалуются, что почувствовали ухудшение отношения руководства еще в прошлом году, сразу после вступления в должность нового гендиректора Хайрулло Рахимова. Они обвиняют его в несправедливом отношении к сотрудникам разных подразделений и оказании особых привилегий работающим в администрации и наземных службах.

Неисправный «Боинг» добавил проблем

Приказ «Об изменении условий выплаты заработной платы» был подписан гендиректором ОАО Tajik Air Хайрулло Рахимовым 21 апреля.

О финансовых трудностях национального авиаперевозчика Таджикистана известно уже несколько лет. Нынешнее усугубление ситуации источники Ц-1 в компании связывают с неудачным приобретением на условиях лизинга подержанного дальнемагистрального Boeing 767-300 в декабре прошлого года. Новый самолет должен был стать флагманом компании, но из-за неполадок потребовал дополнительных вложений.