Что делать запрещенным в Душанбе маршруткам и их водителям?

В таджикской столице с 1 апреля вводится запрет на микроавтобусы в качестве общественного транспорта: их заменят автобусы и троллейбусы. Но замены работы водителям нет.

Запретив использование маршруток как общественного извозчика, власти Душанбе хотят сократить количество транспортного потока, пробок в столице, а также дорожно-транспортных происшествий.

Гонки с пассажирами

Душанбинцы запрет маршруток не одобряют, хотя согласны с тем, что их водители являются виновниками беспорядков на дороге.

Порой водители устраивают своего рода гонки, чтобы раньше другого «собрать» клиентов по дороге. Ради этого забывают о пассажирах в машине и мерах безопасности, позволяя себе делать резкие маневры на дороге.

«В основном за рулем маршруток совсем молодые люди, которые ко всему относятся легкомысленно. К тому же они практически не несут за это наказания», – делится мнением один из душанбинских водителей такси.

Но в маршрутках людей привлекают стоимость и относительный комфорт. Цена проезда на них составляет от одного до двух сомони (0,12–0,25 доллара) в зависимости от протяженности маршрута.

Помимо них в Душанбе можно ездить на маршрутном такси – это легковые машины, которые стоят чуть дороже: три сомони (0,37 доллара), но зато в салоне едут лишь четыре пассажира.

Троллейбусы и автобусы Душанбе не так привычны, хотя проезд на них стоит всего один сомони, но добираться на них гораздо дольше.

«Баранка» – кусок хлеба

Более всего нововведением властей недовольны водители микроавтобусов, они говорят, что власти лишают их единственного заработка.

Водитель «Старекса» по имени Хабиб 10 лет назад окончил налоговый институт в Душанбе, но работу по специальности не нашел. Работал в России, откуда был депортирован. В Душанбе он снова пытался найти работу, но возможность для заработка представилась только на маршрутном такси, чем специалист с высшим образованием и занимается уже пять лет.

«В лучшем случае в день я зарабатывал 30–40 сомони (3,80–5 долларов). Это был мой чистый доход помимо расходов, которые у меня есть», – рассказывает Хабиб.

По словам Хабиба, в марте ему должны открыть въезд в Россию, и как только это произойдет, он опять уедет на заработки.

Не поездишь и не продашь

Многие водители сегодня озабочены необходимостью избавиться от машин, но после действующего запрета найти покупателя сложно, тем более что автомобили почти все старые и изношенные.

Другой водитель частной маршрутки в Душанбе по имени Алишер говорит, что зарабатывал в день от 30 до 50 сомони (3,80–6,32 доллара). Теперь он тоже подумывает об отъезде в Россию.

«Недавно было собрание в нашей автобазе, и нам сказали, что будут государственные маршрутки, и если мы захотим – можем работать на них. Но там у нас будет только зарплата – 400 сомони (50,6 доллара). Что сегодня – 400 сомони?» – возмущается он.

О себе рассказывает, что самый младший сын в семье, живет с родителями, женой и тремя детьми. «Разве могут столько людей прожить на 400 сомони?» – спрашивает Алишер.

Точное число курсирующих микроавтобусов в Душанбе неизвестно. По мнению собеседников Ц-1, их число может достигнуть 10 тысяч.

«Только по маршруту № 8 работают 700 маршруток. На маршруте № 52 – около 400 машин. В городе всего более двадцати линий. Представляете, сколько людей останутся без источника дохода, если маршрутки уберут», – заставляет задуматься водитель Хабиб.