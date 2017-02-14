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    Что делать запрещенным в Душанбе маршруткам и их водителям?

    В таджикской столице с 1 апреля вводится запрет на микроавтобусы в качестве общественного транспорта: их заменят автобусы и троллейбусы. Но замены работы водителям нет.

    Маршрутка в Душанбе; фото с сайта: dastbadast.tj
    Маршрутка в Душанбе; фото с сайта: dastbadast.tj

    Запретив использование маршруток как общественного извозчика, власти Душанбе хотят сократить количество транспортного потока, пробок в столице, а также дорожно-транспортных происшествий.

    Гонки с пассажирами

    Душанбинцы запрет маршруток не одобряют, хотя согласны с тем, что их водители являются виновниками беспорядков на дороге.

    Порой водители устраивают своего рода гонки, чтобы раньше другого «собрать» клиентов по дороге. Ради этого забывают о пассажирах в машине и мерах безопасности, позволяя себе делать резкие маневры на дороге.

    «В основном за рулем маршруток совсем молодые люди, которые ко всему относятся легкомысленно. К тому же они практически не несут за это наказания», – делится мнением один из душанбинских водителей такси.

    Но в маршрутках людей привлекают стоимость и относительный комфорт. Цена проезда на них составляет от одного до двух сомони (0,12–0,25 доллара) в зависимости от протяженности маршрута.

    Помимо них в Душанбе можно ездить на маршрутном такси – это легковые машины, которые стоят чуть дороже: три сомони (0,37 доллара), но зато в салоне едут лишь четыре пассажира.

    Троллейбусы и автобусы Душанбе не так привычны, хотя проезд на них стоит всего один сомони, но добираться на них гораздо дольше.

    «Баранка» – кусок хлеба

    Более всего нововведением властей недовольны водители микроавтобусов, они говорят, что власти лишают их единственного заработка.

    Водитель «Старекса» по имени Хабиб 10 лет назад окончил налоговый институт в Душанбе, но работу по специальности не нашел. Работал в России, откуда был депортирован. В Душанбе он снова пытался найти работу, но возможность для заработка представилась только на маршрутном такси, чем специалист с высшим образованием и занимается уже пять лет.

    «В лучшем случае в день я зарабатывал 30–40 сомони (3,80–5 долларов). Это был мой чистый доход помимо расходов, которые у меня есть», – рассказывает Хабиб.

    По словам Хабиба, в марте ему должны открыть въезд в Россию, и как только это произойдет, он опять уедет на заработки.

    Не поездишь и не продашь

    Многие водители сегодня озабочены необходимостью избавиться от машин, но после действующего запрета найти покупателя сложно, тем более что автомобили почти все старые и изношенные.

    Другой водитель частной маршрутки в Душанбе по имени Алишер говорит, что зарабатывал в день от 30 до 50 сомони (3,80–6,32 доллара). Теперь он тоже подумывает об отъезде в Россию.

    «Недавно было собрание в нашей автобазе, и нам сказали, что будут государственные маршрутки, и если мы захотим – можем работать на них. Но там у нас будет только зарплата – 400 сомони (50,6 доллара). Что сегодня – 400 сомони?» – возмущается он.

    О себе рассказывает, что самый младший сын в семье, живет с родителями, женой и тремя детьми. «Разве могут столько людей прожить на 400 сомони?» – спрашивает Алишер.

    Точное число курсирующих микроавтобусов в Душанбе неизвестно. По мнению собеседников Ц-1, их число может достигнуть 10 тысяч.

    «Только по маршруту № 8 работают 700 маршруток. На маршруте № 52 – около 400 машин. В городе всего более двадцати линий. Представляете, сколько людей останутся без источника дохода, если маршрутки уберут», – заставляет задуматься водитель Хабиб.

    Источник:Ц-1
    Темы: Душанбе и душанбинцы, Транспорт в Центральной Азии, Трудовые мигранты
    Теги: Душанбе маршрутка мигранты таджики Таджикистан траспорт
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