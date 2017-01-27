Душанбе застраивается элитными высотками

В столице Таджикистана строят и раскупают жилье по 1–1,5 тысячи долларов за метр – что удивительно на фоне бедности в стране.
Частые гости таджикской столицы удивляются, как быстро преобразовывается Душанбе.
За последние несколько лет в центре города выросло много высотных зданий – как жилых, так и бизнес-центров.
С наступлением экономического кризиса два года назад, темпы строительства снизились. Но даже это не сильно сказалось на спросе на элитное жилье.
По уровню бедности Таджикистан традиционно занимает нижние строчки мировых рейтингов. К примеру, в рейтинге «Самые богатые страны мира» американского издания Global Finance Magazine – 157-е место среди 185 стран мира.
Но столица Таджикистана при этом активно застраивается элитным жильем, которое находит своего покупателя.
Средняя цена 1 кв. м в таких домах – тысяча долларов, средняя площадь квартир – примерно 100 кв. м. Цена обычно указывается без учета отделки, а иногда даже и без межкомнатных перегородок.
Элитность жилого комплекса определяется расположением в центре города, наличием охраны, автономным отоплением, подземным паркингом.
Зачастую жилье в таких комплексах раскупают еще до завершения строительства. Как, к примеру, в домах в районе Путовского, расположенных недалеко от Дворца нации и МИДа, где стоимость квадратного метра составляла 1200–1500 долларов.
Примерно такая же цена жилья в новостройках вдоль проспекта Рудаки. Квартиры на верхних этажах стоят дешевле – 900–1000 долларов за метр.
Некоторые стройки замерли
Заметна и другая тенденция – строительство некоторых комплексов замерло, а цены в них начали снижаться.
К примеру, в 2014 году квартиры в жилкомплексе «Ватан» предлагались по 1200 долларов за метр, сегодня цены упали до 700 долларов. Однако строительство дома до сих пор не завершено, хотя его должны были сдать еще в декабре 2015 года.
Есть и другие объекты, работы на которых идут медленно либо вовсе приостановлены.
За пределами проспекта Рудаки цены на жилье снизились. Например, в новостройках, недалеко от Железнодорожного вокзала еще два года назад квартиры предлагались по 700 долларов за метр, сейчас – по 450.
Роскошь по три тысячи долларов за метр
Самое дорогое жилье в Душанбе – апартаменты в Diar Dushanbe, построенном правительством Катара в 2014 году. Стоимость квадратного метра в момент ввода в эксплуатацию составляла 3000 долларов.
Закрытый жилкомплекс занимает площадь 4,8 га и представляет собой городок, на территории которого имеются своя инфраструктура – поликлиника, школа, мечеть, различные секции для детей, крытый ледовый каток, стадион.
Жилье здесь продается под ключ – то есть с ремонтом, системой вентиляции и теплоснабжения. Даже Интернет проведен.
Ежемесячная плата за содержание и охрану территории составляет 120–150 долларов.
По некоторым данным, квартиры в комплексе не продаются – нераспроданные апартаменты застройщик счел более выгодным сдавать иностранцам, чем продавать.
На втором месте по дороговизне – дом по ул. Бухоро, который чаще называют «дом напротив таможни». Стоимость квадратного метра здесь достигала 2500 долларов. На высотных этажах – 1500 долларов.
Престижными в Душанбе считаются не только элитные новостройки, жилье в старых домах в центре обойдется по цене новостроек – от 1000 до 1500 долларов.
Иранцы свой дом не достроили
Первой ласточкой дорогого жилья в Душанбе считается комплекс «Пойтах-80», построенный при поддержке правительства Москвы в 2006 году.
Именно им были заданы баснословные для таджикистанцев 1100 долларов за квадрат, но все квартиры в доме нашли своих хозяев.
Свой проект элитного жилого комплекса душанбинцам тогда представили и иранцы, оценив жилье в своем доме по 900 долларов за метр.
Спустя 10 лет строительство этих домов так и не завершилось.
В спальных районах столицы квартиры продаются в среднем по 350 долларов за метр.