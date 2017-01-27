Душанбе застраивается элитными высотками

В столице Таджикистана строят и раскупают жилье по 1–1,5 тысячи долларов за метр – что удивительно на фоне бедности в стране.

Частые гости таджикской столицы удивляются, как быстро преобразовывается Душанбе.

За последние несколько лет в центре города выросло много высотных зданий – как жилых, так и бизнес-центров.

С наступлением экономического кризиса два года назад, темпы строительства снизились. Но даже это не сильно сказалось на спросе на элитное жилье.

По уровню бедности Таджикистан традиционно занимает нижние строчки мировых рейтингов. К примеру, в рейтинге «Самые богатые страны мира» американского издания Global Finance Magazine – 157-е место среди 185 стран мира.

Но столица Таджикистана при этом активно застраивается элитным жильем, которое находит своего покупателя.

Средняя цена 1 кв. м в таких домах – тысяча долларов, средняя площадь квартир – примерно 100 кв. м. Цена обычно указывается без учета отделки, а иногда даже и без межкомнатных перегородок.

Элитность жилого комплекса определяется расположением в центре города, наличием охраны, автономным отоплением, подземным паркингом.

Зачастую жилье в таких комплексах раскупают еще до завершения строительства. Как, к примеру, в домах в районе Путовского, расположенных недалеко от Дворца нации и МИДа, где стоимость квадратного метра составляла 1200–1500 долларов.

Примерно такая же цена жилья в новостройках вдоль проспекта Рудаки. Квартиры на верхних этажах стоят дешевле – 900–1000 долларов за метр.

Некоторые стройки замерли

Заметна и другая тенденция – строительство некоторых комплексов замерло, а цены в них начали снижаться.

К примеру, в 2014 году квартиры в жилкомплексе «Ватан» предлагались по 1200 долларов за метр, сегодня цены упали до 700 долларов. Однако строительство дома до сих пор не завершено, хотя его должны были сдать еще в декабре 2015 года.

Есть и другие объекты, работы на которых идут медленно либо вовсе приостановлены.

За пределами проспекта Рудаки цены на жилье снизились. Например, в новостройках, недалеко от Железнодорожного вокзала еще два года назад квартиры предлагались по 700 долларов за метр, сейчас – по 450.

Роскошь по три тысячи долларов за метр

Самое дорогое жилье в Душанбе – апартаменты в Diar Dushanbe, построенном правительством Катара в 2014 году. Стоимость квадратного метра в момент ввода в эксплуатацию составляла 3000 долларов.

Закрытый жилкомплекс занимает площадь 4,8 га и представляет собой городок, на территории которого имеются своя инфраструктура – поликлиника, школа, мечеть, различные секции для детей, крытый ледовый каток, стадион.

Жилье здесь продается под ключ – то есть с ремонтом, системой вентиляции и теплоснабжения. Даже Интернет проведен.

Ежемесячная плата за содержание и охрану территории составляет 120–150 долларов.

По некоторым данным, квартиры в комплексе не продаются – нераспроданные апартаменты застройщик счел более выгодным сдавать иностранцам, чем продавать.

На втором месте по дороговизне – дом по ул. Бухоро, который чаще называют «дом напротив таможни». Стоимость квадратного метра здесь достигала 2500 долларов. На высотных этажах – 1500 долларов.

Престижными в Душанбе считаются не только элитные новостройки, жилье в старых домах в центре обойдется по цене новостроек – от 1000 до 1500 долларов.

Иранцы свой дом не достроили

Первой ласточкой дорогого жилья в Душанбе считается комплекс «Пойтах-80», построенный при поддержке правительства Москвы в 2006 году.

Именно им были заданы баснословные для таджикистанцев 1100 долларов за квадрат, но все квартиры в доме нашли своих хозяев.

Свой проект элитного жилого комплекса душанбинцам тогда представили и иранцы, оценив жилье в своем доме по 900 долларов за метр.

Спустя 10 лет строительство этих домов так и не завершилось.

В спальных районах столицы квартиры продаются в среднем по 350 долларов за метр.