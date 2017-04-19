Душанбинцы рады узбекской выставке, как приезду родственников

На выставке узбекских товаров в Душанбе, проходящей с 17 по 20 апреля, многолюдно: сюда приходят за атмосферой дружбы, нахваливают адрас, машины Ravon и ждут распродажи.

Выставка товаров из Узбекистана проходит в сердце таджикской столицы – торговом центре «Пойтахт-90». Мероприятие организовано торгово-промышленными палатами обеих стран и «Узэкспоцентром».

Душанбинцы отнеслись к выставке с огромным интересом: среди посетителей – люди всех возрастов, сюда приходят целыми семьями, а те, кто работает неподалеку, забегают в обеденный перерыв.

Многие люди приходят даже просто за настроением, словно хотят приобщиться к улучшению узбекско-таджикских отношений, засвидетельствовать свое уважение и дружелюбие представителям соседнего народа.

Посетители приятно удивляются, если кто-то из представителей Узбекистана отвечает им на таджикском (как правило, выходцы из Самарканда и Бухары). Таджикистанцы тоже нередко переходят на узбекский, вызывая теплые чувства у гостей.

Большинство продукции, представленной на выставке – текстиль, трикотаж, продукты питания, – таджикскому потребителю знакомо, ведь аналогичные товары местного и китайского производства продаются на таджикском рынке, но всем интересно, как выглядит то, что сделано в Узбекистане.

Автомобили Ravon начнут продавать в Таджикистане

Особый интерес у посетителей вызвал стенд с узбекскими автомобилями. Как сообщил Ц-1 представитель таджикской компании «Лесинвест», с января этого года они начали сотрудничать с узбекскими автопроизводителями и уже продали в Таджикистане восемь автомобилей серии Ravon (новые модели на базе автомобилей GM Uzbekistan).

По словам автодилера, в ближайшие месяцы в Таджикистане будет создано представительство автозавода, и продажи значительно возрастут с учетом еще и ожидаемого снижения таможенных пошлин на импортные автомобили. Новинки Ravon предлагают по цене от 7100 до 9500 долларов США.

Выставочные модели автомобилей, по словам представителя «Лесинвеста», уже нашли в Душанбе своих покупателей.

Текстиль заинтересовал, трикотаж – нет

Нуриддин Файзиев, глава компании Garbus Trade LLC, которая производит ковролин и домашний текстиль, рассказал, что не ожидал такого интереса к своему товару.

«Люди очень интересуются и хотят купить нашу продукцию, хотя мы привезли лишь несколько экземпляров для витрины, – говорит он. – Цена им кажется очень привлекательной, но это отпускная цена завода, рассчитанная на оптовых покупателей».

Участием в выставке узбекский предприниматель очень доволен: уже в первые дни выставки удалось договориться о поставках своей продукции нескольким таджикским предпринимателям. Партии пока небольшие, но это только начало.

Соседям по павильону – компании Grand Textile Production – повезло меньше. К разным видам трикотажного полотна, которое они привезли, пока интереса мало.

«Мы рассчитывали наладить оптовые продажи своей продукции, но оказалось, что в Таджикистане нет швейных предприятий, которые бы работали с трикотажем, – говорят представители компании. – Поэтому и спроса на наш товар нет».

Ажиотаж вокруг колбасы

В павильонах, где к розничной торговле были готовы, продажи шли полным ходом. Особой популярностью пользовался узбекский адрас, который на выставке стоил 1–1,5 доллара за метр, в то время как цена на таджикском рынке – от 20 сомони (более 2,5 доллара).

Покупательницы уверены, что по качеству он гораздо лучше китайского, который продается в Таджикистане.

Самый большой ажиотаж – в павильоне «Мастер деликатесов», у витрин с колбасой и мясопродуктами. Узбекскую колбасу в день открытия выставки расхвалили даже в Фейсбуке – возможно, поэтому на следующий день холодильники с мясными продуктами были окружены покупателями.

Но представители производителей приберегали товар для телекамер – после отъезда местных телевизионщиков обещали устроить распродажу.

По словам представителя фирмы Дмитрия Королева, к ажиотажному спросу они были не готовы.

«Очень радует, что спрос есть не только у частных покупателей, но и у оптовиков, – рассказал Королев. – У нас уже наметились партнеры. Мы предполагали, что, если найдем покупателей на партии по 500 кг, – это будет успех, но уже есть желающие заказывать тоннами».

Узбекские лекарства могут появиться в аптеках

«Узфармпром» представил на выставке лекарственные препараты – аналоги российских, но по более выгодной цене.

Представители компании говорят о готовности поставлять на таджикский рынок сотни наименований лекарств и уже подключились к преодолению торговых барьеров.

«Прежде чем появиться в таджикских аптеках, наши препараты должны быть внесены в местный реестр разрешенных в стране лекарственных препаратов, – рассказали представители фармкомпании. – Мы предложили таджикской стороне признать наш реестр и передали на рассмотрение меморандум о сотрудничестве. Надеемся, что на бизнес-форуме в рамках выставки его подпишут, и мы сможем начать работу в Таджикистане».

Душанбинцы – о выставке:

«Захотелось купить адрас»

Мадина, 31 год:

«Очень хорошая выставка. Купила себе несколько адрасов. Редко ношу национальное, но здесь почему-то захотелось купить. У нас уже сложился стереотип, что атлас и адрас у узбеков лучше. Может, оно и не так, но раз говорят, значит, стоит покупать».

«Как будто родственники приехали»

Мехри, 40 лет:

«Я узбечка по происхождению. Раньше мы часто ездили к родным в Наманган, но последние годы стало сложно получать визу, и с родственниками стали в основном общаться по телефону. Когда узнали о выставке, были очень рады, как будто родственники приехали. Пришла, чтобы просто окунуться в атмосферу родства. Пока ничего не купила, хожу, смотрю».

«Колбаса понравилась – пришли еще взять»

Хабиб:

«Вчера жена брала колбасу, очень нам понравилась, пришли еще взять. Жена присмотрела несколько видов постельного белья, но продажи будут только в последний день. А так, в целом, все, как у нас на рынке, лишь с небольшой разницей в цене, но и то только потому, что это выставка. Если будут привозить на продажу, цена будет такой же, как и на наших рынках».