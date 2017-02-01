Когда женщина в Центральной Азии готова родить «для себя»

Симпатичной женщине за прилавком на рынке Душанбе – 36. Когда-то ее оберегали от всех парней, сегодня она не помышляет о замужестве и готова родить «для себя».

«Я уже не боюсь ни гнева родных, ни осуждения общества, – рассуждает собеседница Ц-1 Наргис. – Всю жизнь прожила с оглядкой и ничего в итоге не добилась. Совсем одна. Кто мне в старости воду подаст?»

Ее судьба похожа на судьбы многих женщин в Таджикистане и других странах Центральной Азии. Встречаться с парнями в 20 лет – стыдно, быть незамужней в 30 – приговор.

Наргис сдержанна и приятна в общении, хорошо одевается, любит шутить. О себе рассказывает нечасто, открывается только близким людям.

С корреспондентом Ц-1 наша героиня поделилась своей историей при условии сохранения анонимности.

«Они всегда всё решали за меня»

Наргис (имя изменено по просьбе героини. – Ред.) – седьмой ребенок в семье, младшая из дочерей. Вскоре после нее у родителей появился долгожданный сын Умар.

Сын в таджикской семье – это больше, чем ребенок, а долгожданный сын становится даром небес, все внимание, любовь и забота в семье доставались ему.

Собеседница говорит, что, только став взрослой, осознала, что лишилась родительского тепла и любви с появлением младшего брата, хотя его тоже очень любила. А для старших она стала «девочкой на побегушках».

«Они всегда все решали за меня. Что мне надеть, что делать, за кого выходить, а за кого нет, работать или не работать, – рассказывает собеседница. – Никогда ни в чем меня не поддерживали, а затем и вовсе выжили из дома».

Не окончила школу

Когда она училась в девятом классе, в Таджикистане началась Гражданская война (1992 год).

В семье решили, что младшей учиться необязательно: мол, времена не те, а для замужества образование не нужно.

Времена действительно были тяжелыми. В период послевоенного хаоса в столице были случаи похищения и изнасилования девушек. Многие родители, беспокоясь о безопасности дочерей, считали, что раннее удачное замужество важнее учебы.

Хотя старшие сестры к тому времени успели получить образование: кто – высшее, кто – среднее техническое.

Женихи не те

Став девушкой, Наргис влюбилась в парня, родственника соседей, приезжавшего из провинции погостить. Чувства были взаимны, но девушка скрывала их от строгих родителей и сестер.

Однажды влюбленных увидели вместе, и ей досталось дома: ее избили, несколько месяцев не позволяли выходить на улицу. Позже молодой человек к ней сватался, но семья ему отказала. Мнения дочери никто спрашивать не стал.

По словам Наргис, позже домочадцы не раз отказывали и другим ее женихам под разными предлогами: один – сирота, второй – провинциал, у третьего национальность не та, у четвертого денег мало.

Так прошло несколько лет. Родители состарились, главой дома считалась Захро, которая была старше Наргис на десять лет. Она работала, содержала семью и решала судьбу младших.

Избалованный заботой родных Умар вырос и стал позволять себе командовать Наргис и даже поднимать на нее руку, ведь он «мужчина в доме и в ответе за сестер».

Уход за родителями поручили младшей Наргис, хотя на самом деле она ухаживала за всеми – на нее свалили всю домашнюю работу.

Но девушка не унывала, подрабатывала рукоделием и выпечкой на заказ, мечтала о замужестве, детях и собственном доме.

За поступок старшей наказана младшая

Когда Наргис было 22 года, ее сестра Бахри забеременела и родила внебрачного ребенка. Традиции в таджикском обществе по-прежнему суровы: позор семьи лег пятном и на младшую дочь – к ней вовсе перестали свататься.

После случая со старшей родные стали еще строже относиться к Наргис, будто перенеся на нее ответственность за поступок Бахри.

Спустя какое-то время руки Наргис снова попросил один из тех, кому уже отказывали раньше. Получив отказ в первый раз, он женился, уехал в другой город, затем развелся, вернулся и попытался вернуть девушку, которую раньше любил.

Но старшие сестры потребовали непомерно большой калым, в очередной раз выпроводив жениха.

Впрочем, однажды ее пытались выдать замуж за мужчину намного старше – второй женой. После замужества Наргис пришлось бы надеть хиджаб.

Мужчина был богат и мог обеспечить жильем вторую жену – это и стало причиной согласия сестер, которые решили выпроводить младшую из дома.

Но Наргис отказалась: ситуация была ей неприятна. И тогда сестры объявили, что родительскую квартиру продадут, деньги поделят между собой и братом, а она вольна сама решать свою судьбу. К тому времени ей исполнился 31 год.

Мама уже умерла, отец был очень стар и не мог ее защитить, впрочем, никогда и не пытался.

«Не боюсь осуждения и гнева родных»

Еще три года нашей героине понадобилось, чтобы набраться сил, устроиться на работу и переехать в съемное жилье.

Сначала неплохо зарабатывала и даже начала копить на собственное жилье, но и тут родные помешали. Свои сбережения ей пришлось отдать любимому брату Умару, чтобы погасить какой-то его крупный долг.

Наргис говорит, что за годы жизни и тяжелого труда в родительском доме у нее накопились хронические болезни, которые сейчас требуют внимания и денег. Ее скромной зарплаты едва на это хватает.

Сегодня она не собирается замуж, а задумывается о рождении ребенка «для себя», и никто из ее прежде суровых родных за это уже не осудит.