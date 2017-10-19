Миссия таджикских имамов в Россию: уберечь мигрантов от терроризма

Таджикистан направляет имам-хатибов в регионы России для беседы с трудовыми мигрантами: возрастает угроза их оттока уже не в ряды ИГИЛ, а «Хорасан».

По информации Афшин Мукима, пресс-секретаря Комитета по делам религии и упорядочения традиций и обрядов Таджикистана, в ближайшее время группа имам-хатибов таджикских мечетей отправится в регионы Российской Федерации.

Там они будут проводить профилактические беседы с таджикскими трудовыми мигрантами.

Власти Таджикистана надеются таким образом предотвратить продолжение рекрутирования таджикских мигрантов в ряды террористических организаций.

Так как считают, что большая часть из порядка 1,5 тысячи граждан Таджикистана, вступивших в ряды ИГИЛ, отправилась в Сирию и Ирак с территории России, где они находились в трудовой миграции.

«Хорасан» на границе

На этой неделе глава Духовного собрания мусульман (ДСМ) муфтий Москвы Альбир Крганов заявил об опасности радикализации проживающих в России таджикских мигрантов из-за новой террористической группировки, которая формируется на границах Таджикистана и Афганистана, пишет РИА «Новости».

По его словам, в этой связи у ДСМ налажена очень серьезная работа с Узбекистаном, а Республика Таджикистан, признал Крганов, представляет собой «другую противоположность».

«У нас много мигрантов из этой республики. Сейчас на границах Таджикистана, Туркменистана и Афганистана создается новая большая экстремистская группировка численностью в несколько тысяч человек – под названием «Хорасан», – сказал муфтий Москвы.

«Мы не заинтересованы в радикализации мигрантов, поскольку это в первую очередь безопасность нашей страны, но и они (Таджикистан) тоже должны это понимать. И национальные организации, посольства, которые у нас представлены, должны работать здесь более конкретно. Пока мы этой работы не видим», – констатировал Крганов.

Он не исключает, что группировка «Хорасан» может прийти на смену террористической группировке «Исламское государство». Хотя, по заявлению таджикских чиновников, ИГИЛ – самая большая угроза для Таджикистана.

Таджикистанцы в ИГИЛ

В январе глава МВД Таджикистана сообщил, что число таджикских граждан, вступивших в ряды ИГИЛ в 2016 году, снизилось всего до нескольких десятков. Хотя в СМИ указывалась и цифра до двух тысяч граждан Таджикистана, вовлеченных в конфликты за пределами страны.

По данным же расположенного в Гааге Международного центра по борьбе с терроризмом, за период с декабря 2015 года по ноябрь 2016-го из 186 иностранных граждан, выступивших в качестве смертников, самую большую группу – 28 человек – составляют граждане Таджикистана.

Отрывочные сообщения также указывают на, возможно, наметившуюся новую тенденцию.

В связи со значительными неудачами ИГИЛ в Сирии и Ираке в последнее время «новобранцы» из Таджикистана, судя по всему, начали стремиться в соседний Афганистан.

Также поступает информация о том, что беглый таджикский командир ОМОН МВД находится в Афганистане. Известный командир ИГИЛ Гулмурод Халимов, присоединившийся к этой террористической организации в начале 2015 года, получил один из самых высоких постов в иерархии ИГИЛ.

Вербовка в сети

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в начале нынешнего года в парламенте страны во время обсуждения проблемы присоединения таджикской молодежи в ряды террористических и экстремистских группировок отметил, что большая часть граждан страны вербуются в ряды этих организаций посредством Интернета и во время нахождения в трудовой миграции на территории России.

По его данным, установлено, что 90 процентов граждан Таджикистана, отправившихся воевать в Сирию и Ирак, были вовлечены в экстремистские организации посредством Интернета. Напомним, что законодательство Таджикистана запрещает участие в конфликтах в зарубежных странах, и гражданам, нарушившим табу, предусмотрено уголовное наказание до 20 лет лишения свободы.

Он, в частности, отметил, что «в силу принятых мер количество рекрутированных граждан Таджикистана в ряды преступных организаций в 2016 году в сравнении с прежними годами сократилось в пять раз», но эта проблема все также представляет угрозу для общества и государственности таджиков.

Генпрокурор добавил, что совместно с Государственным Комитетом национальной безопасности Таджикистана в стране были блокированы 2030 сайтов, 9400 профилей и 4200 видеороликов экстремистского содержания.

Мигранты уязвимы

Таджикские эксперты считают, что трудовые мигранты из Таджикистана на территории Российской Федерации более уязвимы перед угрозой быть рекрутированным в ряды преступных организаций.

Эксперт Косими Бекмухаммад говорит, что одна из главных причин таких поступков заключается в том, что мигранты в России находятся под постоянным давлением местных сил безопасности, поэтому зачастую в знак протеста они готовы отправиться воевать, чтобы только быть подальше от проверяющих на территории России.

Между тем глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода еще в начале года сообщил журналистам, что в прошлом году правоохранительные органы РТ ликвидировали в стране 34 группировки экстремистского толка, а 169 их членов были арестованы.

Глава МВД тогда еще оценил приблизительное количество боевиков на границе Афганистана и Таджикистана в 10–15 тысяч человек, но затруднился назвать, какое количество из них являются сторонниками ИГИЛ.

Он также сообщил, что в 2015 году из Сирии в Таджикистан были доставлены 88, а годом позже – 22 гражданина РТ.

Власти страны объявили амнистию всем тем, кто добровольно вернется на родину и покается в содеянном. Но это касается только тех, кто не совершил тяжкие преступления на территории другой страны.

Удается возвращать

Таджикские власти в отчете, представленном в ООН, летом нынешнего года написали, что «в настоящее время на территории Сирии и Ирака и других стран, охваченных боевыми действиями, находятся 234 семьи из Таджикистана. В это количество входят 110 девочек и 142 мальчика».

В отчете также отмечается, что таджикские власти смогли за период с 2015 по май нынешнего года вернуть на родину 19 семей. Среди возвращенных были 21 девочка и 20 мальчиков.

Тем временем эксперт по религиозным вопросам Фаридун Ходизода в беседе с нами поддержал идею властей страны о направлении имам-хатибов в российские регионы, где трудятся более 1 миллиона таджикских мигрантов.

«Большинство из них набожные люди и должны прислушаться к мнению имамов», – считает эксперт.

Но Ходизода скептически относится к заявлению властей о возвращении граждан страны из Сирии и Ирака.

«Власти не владеют точной информацией, в каких регионах находятся наши граждане. Поэтому придется больше полагаться на содействие российских и турецких властей, которые при обнаружении наших граждан отправят их в Таджикистан», – считает эксперт.