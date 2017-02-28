Неоправдавшийся визит Владимира Путина в Таджикистан

Президента России Владимира Путина в Таджикистане ждали, но он не оправдал главных ожиданий – о вступлении в ЕАЭС и об амнистии для всех депортированных мигрантов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, совершает турне по странам Центральной Азии в связи с 25-летием дипломатического сотрудничества.

27 февраля он побывал с визитом в Душанбе, куда прибыл из столицы Казахстана Астаны.

В Таджикистане Путина ждали больше месяца, как только стало известно о готовившемся визите. Многие таджикские эксперты и простые граждане предполагали, что в ходе этого визита будет окончательно решен вопрос о вступлении Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Таджикистанцы рассчитывают, что со вступлением страны в ЕАЭС они получат возможность для свободного проживания и работы в России, которой уже сейчас пользуются граждане других стран данного союза – Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана.

Многие надеялись, что президенты двух стран договорятся о широкой амнистии для депортированных из России таджикистанских мигрантов, их число в данный момент уже насчитывает около 200 тысяч человек.

По данным, озвученным Путиным, в России на заработках остаются 876 тысяч таджикских граждан, которые перевели лишь в прошлом году на родину 1,9 млрд долларов США, что составляет треть ВВП страны. По неофициальным данным, в России работают до двух миллионов граждан Таджикистана.

Амнистия не для всех

По сообщению российского агентства «Интерфакс», передающего слова вице-премьера РФ Игоря Шувалова, стороны нашли решение проблемы депортированных таджикистанцев: право вернуться на заработки получат граждане, совершившие незначительные нарушения, такие как нарушение режима пребывания в стране.

Люди же, совершившие административные нарушения, по Шувалову, под амнистию не подпадают.

В итоге подарок от Путина получил лишь глава Таджикистана Эмомали Рахмон, который был награжден орденом Александра Невского «за выдающийся вклад, конструктивные усилия и постоянные шаги на пути неуклонного развития и углубления многогранных межгосударственных отношений и дружбы между народами Таджикистана и России».

По результатам переговоров глав государств было распространено совместное заявление, в котором оба лидера выразили удовлетворение результатами встречи и назвали друг друга стратегическими партнерами.

Сегодня Владимир Путин прибудет в другую центральноазиатскую столицу – Бишкек.