Памирцы опасаются перехода талибов на территорию Таджикистана

Жители горного Памира в Таджикистане совместно с военными патрулируют границу после захвата талибами приграничного афганского уезда Зебак.

Жители района Ишкашим Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана не на шутку встревожены появлением талибов на той стороне границы.

Таджикский Ишкашим и афганский Зебак, который 28 апреля перешел под контроль движения «Талибан», разделяет всего лишь река Амударья, и талибы сейчас находятся в 15 км от границы Таджикистана.

Тревожно…

Как рассказал Ц-1 один из жителей Ишкашима, пока ситуация спокойная, но все эти дни население района находилось в тревоге, ожидая, что талибы могут перейти на их сторону.

В Ишкашиме в настоящее время мобилизованы силы погранвойск, правоохранительных органов и органов местной государственной власти Таджикистана.

По мнению одного из сотрудников международной организации, расположенной на территории Ишкашима, в афганский уезд Зебак, скорее всего, перешли группы талибов, захватывавшие еще в 2015 году соседние с ним уезды Вардудж и Юмган.

«Если это так, то их должно быть не так много», — считает собеседник Ц-1. Тем не менее, по его словам, всех сотрудников его организации эвакуировали в безопасные места.

Закончились боеприпасы…

По данным официальных властей Афганистана, в ходе боестолкновений между талибами и афганскими полицейскими в уезде Зебак погибли 20 полицейских.

По сообщению Радио «Свобода», семеро раненых афганских полицейских были переправлены в таджикский Ишкашим, где один впоследствии скончался от полученных ран, еще двое были прооперированы. Один сотрудник афганской полиции, получивший тяжелое ранение в голову, был направлен в областную больницу – в город Хорог (административный центр ГБАО).

Один из раненых полицейских рассказал, что талибы окружили Зебак со всех сторон. Афганская полиция противостояла им четыре часа, но затем у них закончились боеприпасы, а помощь со стороны сил безопасности не пришла, и Зебак перешел под контроль талибов.

Раненые полицейские говорят, что не знают, что случилось с их родными и близкими по ту сторону реки.

Перейдут ли талибы на территорию Памира?

Несмотря на то что талибы не раз заявляли, что не намерены переходить границы Афганистана, соседство с ними не может не тревожить жителей приграничного Памира.

«Если талибы захотят, не дай бог, перейти границу и напасть на наши районы, у нас практически нет профессионально подготовленной армии, – говорит глава Социал-Демократической партии ГБАО Алим Шерзамонов. – Но «Талибан» – очень организованное движение, и ни один из его боевиков не полезет к нам, пока не получит такой приказ. Самодеятельностью они заниматься не будут».

При этом Шерзамонов отмечает, что, по некоторой информации, среди талибов, захвативших Зебак, есть граждане из стран СНГ.

«Возможно, именно они захотят по какой-то причине перейти границу, но даже в этом случае они не пойдут на прямое столкновение, насколько бы слабым ни был противник.

Но если однажды «Талибан» пересмотрит свою политику не переходить границы, то тогда это будет очень серьезная проблема, к которой нужно готовиться уже сейчас», – сказал далее Шерзамонов.