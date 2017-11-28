Плов у салафитов для таджикского хирурга закончился тюрьмой

Кардиохирург в Таджикистане осужден на 5,5 года за причастие к салафизму, но супруга врача утверждает: его вина в том, что он не отказался от плова в обществе салафитов.

В беседе с Ц-1 Заррина Саломова, супруга Абдумалика Саломова, кардиохирурга из Худжанда, осужденного 24 ноября на 5,5 года лишения свободы за причастность к салафизму, отрицает вину мужа.

«Я не хочу комментировать этот вопрос, так как данная тема мне и моим детям уже доставляет проблемы, – говорит она. – Но я считаю, что мой муж не был последователем салафитского течения, его попросту оклеветали его же друзья».

По словам Заррины, ее супруга пригласили на плов, он пришел на обед вместе с одноклассником и еще одним знакомым, которые оказались салафитами.

«Я не могу более что-либо добавить. Обратитесь к представителям суда», – говорит супруга кардиохирурга.

Городской суд Худжанда (север Таджикистана) признал кардиохирурга виновным по статье 307 Уголовного кодекса Таджикистана об участии в деятельности партий, общественных или религиозных объединений, запрещенных или ликвидированных судом.

Редкий специалист

По данным издания «Азия-Плюс», 41-летний Саломов – выпускник Таджикского медицинского университета.

Долгие годы работал в Московском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны РФ. А в 2015 году Саломов, кандидат медицинских наук, был направлен на работу в Согдийскую область Таджикистана.

Кардиохирург был арестован в августе, но известно об этом стало лишь месяц спустя.

Религиозное течение салафия было запрещено в Таджикистане решением Верховного суда в начале 2009 года и признано экстремистской группировкой.

Фаридун Ходизода, таджикский эксперт по религиозным вопросам, в беседе с Ц-1 отметил, что, несмотря на запрет, идеи организации живы и процветают среди ее последователей в Таджикистане, а также в других странах, в том числе европейских.

Ссылаясь на французского исследователя современных течений в исламе, Ходизода говорит, что Саудовская Аравия, где салафизм является государственной идеологией, выделяет порядка 8 млрд долларов в год на распространение этих идей по всему миру.

Вряд ли салафит…

Комментируя же судебное решение в отношении согдийского кардиохирурга, эксперт говорит, что, судя по фотографиям супруги осужденного Саломова, которые опубликованы в местных СМИ, сложно согласиться, что доктор являлся последователем салафизма.

«На фото его супруга – без головного убора, чего категорически не допускают последователи данного течения. И потому можно сомневаться в том, что Абдумалик Саломов был приверженцем этого течения в исламе», – считает эксперт.

Фаридун Ходизода говорит, что очень сложно назвать примерное количество последователей данного течения в Таджикистане, но, «судя по количеству молодых людей, носящих на улице одежду, свойственную последователям этого течения, можно предположить, что их количество исчисляется десятками тысяч».

Таджикские власти считают, что мусульмане страны в большинстве своем являются приверженцами ханафитского мазхаба, а салафизм вносит своими экстремистскими идеями раскол в обществе.

Обращение к президенту

Ранее родственники Саломова обратились к президенту Таджикистана с просьбой справедливого рассмотрения его дела.

Супруга кардиохирурга сообщила, что в канун вынесения судебного решения они получили ответ из Администрации президента РТ, в котором «прокуратуре поручено всесторонне рассмотреть данное обращение».

По словам адвоката Бахтиёра Вахидова, защищающего интересы Абдумалика Саломова, его подзащитный до последнего утверждал, что непричастен к какой-либо незаконной организации, не совершал каких-либо противоправных действий и не понимает, на каком основании его задержали и осудили.